Бельгія заробила на оподаткованих заморожених росактивах 625 млн євро

В 2022 році Бельгії вдалося заробити 625 млн євро, для цього оподаткувавши доходи заморожених російських активів. Про це повідомило видання Le Soir.

Ці дані в Бельгії з‘ясували у владі після проведення аудиту держбюджету.

Зазначимо, що в Бельгії заморозили 250,6 млрд євро російських активів, розміщених через Euroclear, міжнародний депозитарій і компанію з розрахунків/доставки облігацій та акцій, яка зберігає величезну кількість заморожених російських активів.Euroclear реінвестував ці гроші, тож зміг отримати прибутки у розмірі 821 млн євро. З останньої суми зняли податок за підвищеною ставкою.

Голова бельгійського казначейства Александер Де Гест повідомляв, що 191,9 млрд євро із заморожених у Бельгії російських коштів належать до транзакцій. А 58,7 млрд євро до активів, здебільшого у вигляді цінних паперів.

У видані зазначають, що Бельгія є однією з європейських країн, які заморозили найбільше російських активів.

До відповідного органу із застосування фінансових санкцій управління вже надійшло понад 1000 запитів на розморожування.

Нагадаємо, Бельгія заморозила 50,5 мільярда євро коштів, що належать особам, компаніям та іншим юридичним особам, які потрапили під фінансові санкції після вторгнення Росії до України.

Заморожені кошти включають всі види фінансових активів, зокрема гроші та акції, що належать 1229 фізичним особам і 110 організаціям, у тому числі російським політикам, олігархам, банкам і корпораціям.

Деякі з них були запроваджені після анексії Росією Криму у 2014 році, проте більшість було запроваджено після вторгнення в Україну у лютому поточного року. Зазначається, що станом на квітень було відомо про заморожування Бельгією активів РФ лише на 3,5 мільярда євро.

Раніше в МЗС Естонії заявили, що на Росію можна тиснути через заморожені активи. Саме тому вирішили подати законопроект, який дозволить компенсувати Україні збитки від війни використовуючи заморожені активи РФ, і сподіваються, що це стане прикладом і для інших країн Європи.

У березні 2023 року на користь України передано активи російського бізнесмена на Чернігівщині на понад 1 млрд грн. Чернігівську текстильної компанії пов’язують з російським бізнесменом, який працює на військово-промисловий комплекс країни-агресора. Встановлено, що він володіє групою російських компаній, які виконують замовлення з виробництва військового одягу і спорядження для окупаційних угруповань РФ.

У другому-третьому кварталі 2023 року Фонд держмайна України планує виставити на приватизацію конфісковані в російських бізнесменів Миколаївський глиноземний завод і ТРЦ Ocean Plaza.