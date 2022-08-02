Бельгія заморозила російські активи на €50 млрд

Бельгія заморозила 50,5 мільярда євро коштів, що належать особам, компаніям та іншим юридичним особам, які потрапили під фінансові санкції після вторгнення Росії до України. Відповідну інформацію підтвердив De Tijd речник Міністерства фінансів Бельгії Франсіс Адейнс.

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Заморожені кошти включають всі види фінансових активів, зокрема гроші та акції, що належать 1229 фізичним особам і 110 організаціям, у тому числі російським політикам, олігархам, банкам і корпораціям.

Деякі з них були запроваджені після анексії Росією Криму у 2014 році, проте більшість було запроваджено після вторгнення в Україну у лютому поточного року. Зазначається, що станом на квітень було відомо про заморожування Бельгією активів РФ лише на 3,5 мільярда євро.

При цьому три тижні тому єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявляв, що загалом Євросоюз заморозив російські активи на 13,8 мільярда євро. Наприкінці ж червня називалася сума в 12,5 мільярда євро.

В свою чергу, в Міністерстві фінансів США тоді заявляли, що загалом у світі було заморожено російських активів на 30 мільярдів доларів, а також активів Центробанку Росії на 300 мільярдів доларів.

Як зазначив представник бельгійського Мінфіну, розголошувати конкретні імена і назви він не може, але йдеться про тих фігурантів санкцій ЄС, які були додані до шостого та сьомого пакетів. Зазначимо, що в рамках шостого пакета на початку червня санкції були накладені, зокрема, найбільший російський банк - Сбербанк, а також Московський кредитний банк та Россельхозбанк.

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