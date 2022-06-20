Євросоюз заморозив активи російських олігархів на 12,5 млрд євро

Санкції Євросоюзу заморозили активи російських олігархів та пов'язаних із ними компаній у Європі на 12,5 мільярда євро. Сюди входять розкішні яхти, гелікоптери, картини, нерухомість та інше майно.

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Про це заявив представник Єврокомісії з питань справедливості та верховенства закону Крістіан Віганд в інтерв'ю WELT.

За його словами, лише з квітня Євросоюз заморозив половину цієї суми.

"Сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася з 6,7 млрд євро у квітні до трохи більше 12,5 млрд євро зараз", - заявив Віганд.

У колах Єврокомісії говорили, що різке зростання заморожених активів багато в чому пов'язане з тим, що останніми тижнями було виявлено та заблоковано численні активи, особливо в Німеччині.

Варто зазначити, що у березні комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс створив "Оперативну групу з заморожування та конфіскації" від імені президента Комісії Урсули фон дер Ляйєн для координації дій країн ЄС проти осіб, які перебувають під санкціями, та відстеження активів олігархів.

"Санкції ЄС призводять до заморожування всіх активів та економічних ресурсів, що належать або контролюються особами, які перебувають під санкціями. Наразі заморожено активи понад 1100 осіб та установ (організацій)", - заявив представник відомства Єврокомісії.

Він наголосив, що резерви Центробанку Росії та пов'язані з ними операції на суму 196 млрд євро також були заблоковані.

Нагадаємо, в Україні заблокували виведення активів майже 7 тис. компаній, які мали господарські відносини із РФ та Білоруссю. Наразі накладено арешт на активи цих компаній на загальну суму близько 21 млрд. грн.