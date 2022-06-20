Евросоюз заморозил активы российских олигархов на 12,5 млрд евро

Санкции Евросоюза заморозили активы российских олигархов и связанных с ними компаний в Европе на 12,5 миллиарда евро. Сюда входят роскошные яхты, вертолеты, картины, недвижимость и другое имущество.

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Об этом заявил представитель Еврокомиссии по вопросам справедливости и верховенства закона Кристиан Виганд в интервью WELT.

По его словам, только с апреля Евросоюз заморозил половину этой суммы.

"Сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась с 6,7 млрд евро в апреле до чуть более 12,5 млрд евро в настоящее время", - заявил Виганд.

В кругах Еврокомиссии говорили, что резкий рост замороженных активов во многом связан с тем, что в последние недели были обнаружены и заблокированы многочисленные активы, особенно в Германии.

Стоит отметить, что в марте комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс создал "Оперативную группу по замораживанию и конфискации" от имени президента Комиссии Урсулы фон дер Ляйен для координации действий стран ЕС против лиц, находящихся под санкциями, и отслеживания активов олигархов.

"Санкции ЕС приводят к замораживанию всех активов и экономических ресурсов, принадлежащих или контролируемых лицами, находящимися под санкциями. В настоящее время заморожены активы более 1100 человек и учреждений (организаций)", — заявил представитель ведомства Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что резервы Центробанка России и связанные с ними операции на сумму 196 млрд евро также были заблокированы.

Напомним, в Украине заблокировали вывод активов почти 7 тыс. компаний, которые имели хозяйственные отношения с РФ и Беларусью. На данный момент наложен арест на активы этих компаний на общую сумму около 21 млрд. грн.