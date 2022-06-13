В Украине заблокировали вывод активов почти 7 тыс. связанных с РФ компаний

Украинская Нацполиция заблокировала вывод активов почти 7 тыс. компаний, которые имели хозяйственные отношения с РФ и Беларусью, сообщил первый заместитель главы МВД Евгений Енин. По его словам, наложен арест на активы этих компаний на общую сумму около 21 млрд. грн.

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"Буквально за последние 2 месяца на финансовый контроль поставлено более 7 тыс. резидентов, которые имели хозяйственные отношения с Россией или Беларусью, чем предотвратили выведение средств на сумму до 200 млрд грн в указанные страны", – сообщил Енин.

Украинские правоохранители нанесли превентивный удар по российским олигархам, наложив арест на ценные бумаги их банковских учреждений на общую сумму 12 млрд грн. Еще очень длинный перечень объектов, оказавшихся под арестом, добавил чиновник.

Напомним, что в начале июня, например, в Украине арестовали активы предприятия, специализирующегося на продаже сельхозтехники и дополнительного оборудования, директором и конечным бенефициарным владельцем которого являются российские бизнесмены.