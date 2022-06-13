В Україні заблокували виведення активів майже 7 тис. пов’язаних з РФ компаній

Українська Нацполіція заблокувала виведення активів майже 7 тис. компаній, які мали господарські відносини з РФ та Білоруссю, повідомив перший заступник голови МВС Євген Єнін. За його словами, накладено арешт на активи цих компаній на загальну суму близько 21 млрд грн.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Буквально протягом останніх 2 місяців на фінансовий контроль поставлено понад 7 тис. резидентів, які мали господарські відносини з Росією або Білоруссю , чим запобігли виведенню коштів на суму до 200 млрд грн у зазначені країни", – повідомив Єнін.

Українські правоохоронці завдали превентивного удару по російських олігархах, наклавши арешт на цінні папери їхніх банківських установ на загальну суму 12 млрд грн. Ще є дуже довгий перелік об'єктів, які опинилися під арештом, додав чиновник.

Нагадаємо, що на початку червня, наприклад, в Україні заарештували активи підприємства, що спеціалізується на продажі сільгосптехніки та додаткового обладнання, директором та кінцевим бенефіціарним власником якого є російські бізнесмени.