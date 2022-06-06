Україна відібрала будівлі та землю у російської компанії з продажу агротехніки

В Україні заарештували актививи підприємства, що спеціалізується на продажі сільгосптехніки та додаткового обладнання, директором та кінцевим бенефіціарним власником якого є російські бізнесмени.

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Як повідомляє Київська міська прокуратура, йдеться про 26 транспортних засобів, земельна ділянку площею 5 га орієнтовною вартістю 6 мільйонів гривень та комплекс приміщень площею 6 тисяч квадратних метрів вартістю понад 120 мільйонів гривень, що належать зазначеному підприємству.

Зараз їх передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Вказану транспортну техніку на суму понад 30 мільйонів гривень було вилучено під час огляду території підприємства в рамках слідства за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодекса (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Зазначається, що розслідування справи поки триває, його здійснюють слідчі Головного управління поліції в Києві. Інші подробиці у прокуратурі не розкрівають, поліція ж про це наразі не повідомляє.

Зазначимо також, що нещодавно у справі за цією ж статтею 110-2 КК пройшли обшуки на Крюківському вагонобудівному заводі через нібито виведення до країни-агресорки коштів, які можуть використовуватись для фінансування російської армії. При цьому 25% підприємства, що належать російському бізнесменові, були заарештовані та передані АРМА. На самому заводі, однак, звинувачення спростовують.

Джерело фото: ua.depositphotos.com