Украина отобрала здания и землю у российской компании по продаже агротехники

В Украине арестовали актививы предприятия, специализирующегося на продаже сельхозтехники и дополнительного оборудования, директором и конечным бенефициарным владельцем которого являются российские бизнесмены.

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Как сообщает Киевская городская прокуратура, речь идет о 26 транспортных средствах, земельном участке площадью 5 га ориентировочной стоимостью 6 миллионов гривен и комплексе помещений площадью 6 тысяч квадратных метров стоимостью свыше 120 миллионов гривен, принадлежащих указанному предприятию.

В настоящее время они переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Указанная транспортная техника на сумму свыше 30 миллионов гривен была изъята при осмотре территории предприятия в рамках следствия по части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Расследование дела пока продолжается, его проводят следователи Главного управления полиции в Киеве. Другие подробности в прокуратуре не раскрывают, полиция же об этом пока не сообщает.

Отметим также, что недавно по делу по той же статье 110-2 УК прошли обыски на Крюковском вагоностроительном заводе из-за якобы вывода в РФ средств, которые могут использоваться для финансирования российской армии. При этом доля в 25% предприятия, принадлежащая российскому бизнесмену, была арестована и передана АРМА. На самом заводе, однако, обвинения опровергают.

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