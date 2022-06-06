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Украина отобрала здания и землю у российской компании по продаже агротехники
В Украине арестовали актививы предприятия, специализирующегося на продаже сельхозтехники и дополнительного оборудования, директором и конечным бенефициарным владельцем которого являются российские бизнесмены.
Как сообщает Киевская городская прокуратура, речь идет о 26 транспортных средствах, земельном участке площадью 5 га ориентировочной стоимостью 6 миллионов гривен и комплексе помещений площадью 6 тысяч квадратных метров стоимостью свыше 120 миллионов гривен, принадлежащих указанному предприятию.
В настоящее время они переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Указанная транспортная техника на сумму свыше 30 миллионов гривен была изъята при осмотре территории предприятия в рамках следствия по части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Расследование дела пока продолжается, его проводят следователи Главного управления полиции в Киеве. Другие подробности в прокуратуре не раскрывают, полиция же об этом пока не сообщает.
Отметим также, что недавно по делу по той же статье 110-2 УК прошли обыски на Крюковском вагоностроительном заводе из-за якобы вывода в РФ средств, которые могут использоваться для финансирования российской армии. При этом доля в 25% предприятия, принадлежащая российскому бизнесмену, была арестована и передана АРМА. На самом заводе, однако, обвинения опровергают.
Источник фото: ru.depositphotos.com