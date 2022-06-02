Крюковский вагонзавод об обвинении в "выводе средств в РФ": заявление прокуратуры вредит имиджу Украины

Крюковский вагоностроительный завод уверяет, что является законопослушным предприятием, выступает за суверенитет и целостность Украины и призывает не делать безосновательных выводов по поводу его связей с Россией.

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В частности, как говорится в заявлении предприятия, "никакой сенсации или новости" нет в том, что среди его владельцев есть российский бизнесмен Станислав Гамзалов, купивший свою долю еще в 2012 году.

"При этом он не имел и не оказывает влияния на работу предприятия. Все в нашем государстве знают, что основным собственником предприятия является гражданин Украины", - подчеркивают на КВСЗ.

Там также говорят, что "с пониманием относятся" к тому, что соответствующие государственные органы проводят проверки компаний, где представители страны-агрессора находятся в числе бенефициаров.

"Сегодня мы живем и работаем в условиях военного положения. Принимаются новые законы, и мы решим данный вопрос согласно им, потому что сами обеспокоены таким положением дел. С подобной проблемой столкнулись в Украине 17 тысяч предприятий", - заявляют на заводе.

КВСЗ уверяет, что ведет прозрачный бизнес, является добросовестным налогоплательщиком и сборов в бюджеты всех уровней, и никаких "схем вывода денежных средств", "убыточных внешнеэкономических контрактов по завышенной стоимости в то время, когда были национальные аналоги" или "финансирования насильственного захвата государственной власти" никогда в истории предприятия не было и быть не может.

"Чего же тогда такая спешка с обвинениями? Мы работаем в Украине и для народа Украины. Стоит ли распространять непроверенную информацию и обвинять ПАО "КВСЗ" преждевременно, до завершения следственных действий? В пользу ли это имиджа предприятия и Украины в целом? Служит ли это делу поддержки отечественного производителя и сохранения экономики государства в такой сверхсложный период? Конечно, нет", - говорится в заявлении.

Напомним, что накануне Киевская городская прокуратура распространила сообщение об обысках на Крюковском вагонзаводе в рамках расследования дела о завладении деньгами предприятия путем злоупотребления служебным положением и финансирования насильственного захвата государственной власти или изменения границ Украины.

В ведомстве заявили, что разоблачена схема вывода денег завода именно на счета российских предприятий через систематическую закупку деталей для строительства вагонов у предприятий в РФ по завышенным ценам при наличии аналогов украинского производства более низкой стоимости.

Кроме того, правоохранители сообщили, что доля в 25% предприятия, которой владеет Гамзалов, была арестована.

Отметим, что еще полтора года назад выяснилось, что КВСЗ взялся импортировать российские колеса производства "Евраз Нижнетагильского металлургического комбината" (Свердловская область), а также железнодорожные оси с завода "Уральская кузница" (Челябинская область), при том, что в Украине есть свой производитель такой продукции – компания "Интерпайп" (Днепр).

На Крюковском заводе тогда заявили, что российская продукция дешевле, а комплектующих для вагонов, производимых Украиной, на самом деле недостаточно для рынка.