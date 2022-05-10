Все российские активы на территории Украины перейдут в собственность государства, - Шмыгаль

Правительство утвердило документ, согласно которому активы Российской Федерации на территории Украины переходят Государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд".

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"И президент, и правительство неоднократно говорили, что Россия должна заплатить за то, что она разрушила в Украине. Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны", – сказал Шмыгаль.

По его словам, Украина со всеми партнерами ведет работу над планом обновления страны. Предполагается, что одним из главных источников заполнения Фонда станут конфискованные русские активы и средства. Также уже начал работу Национальный совет по восстановлению и его рабочие группы.

Напомним, 3 марта Верховная Рада приняла закон, определяющий порядок национализации Украины активов, принадлежащих России.

10 марта его подписал президент Владимир Зеленский. Закон определяет правовые основы принудительного изъятия имущества государства, начавшего полномасштабную войну против Украины.