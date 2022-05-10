Усі російські активи на території України перейдуть у власність держави, - Шмигаль

Уряд затвердив документ, згідно з яким активи Російської Федерації на території України переходять Державному підприємству "Національний інвестиційний фонд".

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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"І Президент, і Уряд неодноразово казали, що Росія має заплатити за те, що вона зруйнувала в Україні. Ми заберемо все, чим володіє Росія в нашій країні, і направимо ці кошти на посилення нашої армії, підтримку людей та відновлення нашої країни", - сказав Шмигаль.

За його словами, Україна з усіма партнерам веде роботу над планом відновлення країни. Передбачається, що одним з основних джерел наповнення Фонду стануть конфісковані російські активи та кошти. Також вже розпочала роботу Національна рада з відновлення та її робочі групи.

Нагадаємо, 3 березня Верховна Рада ухвалила закон, який визначає порядок націоналізації Україною активів, що належать Росії.

10 березня його підписав президент Володимир Зеленський. Закон визначає правові засади примусового вилучення майна держави, яка почала повномасштабну війну проти України.