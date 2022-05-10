Региональная газовая компания выделит 200 млн гривен на восстановление инфраструктуры

С начала полномасштабной войны сумма ущерба составила более 1,6 млрд гривен.

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Газораспределительные компании направили финансовую помощь на восстановление критической инфраструктуры. Так, более 200 млн гривен будут использованы для восстановления газопроводов и уничтоженного российскими оккупантами газового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С начала войны сумма ущерба, нанесенного российскими оккупантами, превысила 1,6 млрд гривен.

За последние два месяца девять газораспределительных компаний, работающих под брендом РГК, возобновили распределение газа до более 308 тысяч клиентов, вернули в работу 370 газораспределительных пунктов и 799 шкафовых газорегулирующих пунктов.

"Сейчас нашим основным приоритетом является максимально быстрое восстановление распределения газа, там где он необходим – возвращающимся домой людям. В частности, в Киевской, Сумской, Черниговской и Житомирской областях", - говорит операционный директор РГК Алексей Тютюнник.

Газораспределительные компании в освобожденных от оккупантов областях сейчас следят за динамикой потребления газа бытовыми и коммерческими потребителями. В зависимости от новых уровней потребления будет приниматься решение о потребностях в газовом оборудовании, так как многие предприятия и домохозяйства разрушены.

Напомним, что в Киев на третий месяц с начала российского вторжения вернулись около 2,5 млн жителей. Это почти две трети населения столицы от довоенного времени.