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Еврокомиссар: полное эмбарго ЕС на российскую нефть ожидается в конце 2022 - начале 2023 года
Один из 27 членов Европейской комиссии Паоло Джентилони заявил, что ЕС сможет ввести эмбарго на российскую нефть через 6-9 месяцев, то есть в период с ноября 2022 года по январь 2023-го.
Об этом Джентилони заявил в интервью il Messaggero.
"Мы также общим путем придем к решению постепенно прийти к эмбарго на нефть, я думаю, это разумное решение. Мы не должны скрывать, что это окажет влияние как на нашу экономику, так и на Россию", — подчеркнул еврокомиссар.
Страны-члены ЕС придут к "общему решению", чтобы объявить "постепенное" эмбарго на импорт нефти из России, прогнозирует Джентилони.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Еврокомиссия в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти в ЕС, отключить три крупных российских банка от SWIFT и запретить вещание в ЕС трех российских каналов.
В то же время в Венгрии заявили, что не будут поддерживать шестой пакет санкций против России от Европейской комиссии, если страны Европейского Союза не сделают исключение из эмбарго на поставку российской нефти для стран, которые импортируют российскую нефть по трубопроводам.