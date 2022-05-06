Єврокомісар: повне ембарго ЄС на російську нафту очікується наприкінці 2022 – на початку 2023 року

Один із 27 членів Європейської комісії Паоло Джентілоні заявив, що ЄС зможе ввести ембарго на російську нафту через 6-9 місяців, тобто в період з листопада 2022 року до січня 2023-го.

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Про це Джентілоні заявив в інтерв'ю il Messaggero.

"Ми також одним шляхом прийдемо до рішення поступово прийти до ембарго на нафту, я думаю, це розумне рішення. Ми не повинні приховувати, що це вплине як на нашу економіку, так і на Росію", — наголосив єврокомісар.

Країни-члени ЄС дійдуть "спільного рішення", щоб оголосити "поступове" ембарго на імпорт нафти з Росії, прогнозує Джентілоні.

Нагадаємо, Єврокомісія в рамках шостого пакету санкцій проти РФ, що готується, вважає за необхідне заборонити імпорт усієї російської нафти в ЄС, відключити три великі російські банки від SWIFT і заборонити мовлення в ЄС трьох російських каналів.

Водночас в Угорщині заявили, що не підтримуватимуть шостий пакет санкцій проти Росії від Європейської комісії, якщо країни Європейського Союзу не зроблять виключення з ембарго на постачання російської нафти для країн, які імпортують російську нафту трубопроводами.