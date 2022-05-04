Ембарго на постачання нафти, відключення від SWIFT трьох банків — глава Єврокомісії назвала нові санкції проти РФ

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що запровадити ембарго на нафту буде непросто через серйозну залежність низки членів ЄС від нафти з РФ.

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Єврокомісія в рамках шостого пакету санкцій проти РФ, що готується, вважає за необхідно заборонити імпорт усієї російської нафти в ЄС, відключити три великі російські банки від SWIFT і заборонити мовлення в ЄС трьох російських каналів. Про це заявила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми запропонуємо заборонити всю російську нафту в Європі. Це буде повна заборона на імпорт нафти з РФ, що доставляється морем і трубопроводами, неочищеної та очищеної нафти", — сказала вона.

Водночас вона визнала, що зробити цей крок буде непросто через серйозну залежність низки членів ЄС від нафти РФ.

Також до шостого пакету санкцій Євросоюзу щодо Росії увійде відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT трьох російських банків, у тому числі Сбербанку.

"Ми нарешті відключаємо від SWIFT Сбербанк — найбільший російський банк. Ми також відключимо від SWIFT два інші великі банки Росії", — заявила вона.

Більше того, Єврокомісія пропонує заборонити трансляцію в ЄС трьох великих державних телеканалів Росії.

Нагадаємо, що уряд Австралії ввів цілеспрямовані фінансові санкції та заборони на поїздки ще на 110 людей у відповідь на війну Росії проти України.