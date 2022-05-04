Єврокомісія представила країнам ЄС проект шостого пакету санкцій проти Росії

Європейська комісія підготувала проект шостого пакету санкцій проти РФ за повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомило австрійське агентство APA.

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Документ передбачає поступову заборону імпорту російської нафти протягом шести-восьми місяців. Угорщини та Словаччини дозволяють продовжити закупівлі цього енергоносія до кінця 2023 року.

Причому Чехія та Болгарія також наполягають на виключеннях — вони посилаються на залежність своїх економік від російської нафти.

Ембарго на нафту – основна складова шостого пакету санкцій проти Росії.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Угорщини Гергель Гуляш заявив, що його країна має намір ветувати будь-яку пропозицію Євросоюзу, яка призведе до обмеження імпорту російських енергоносіїв.

А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не підтримуватиме жодних санкцій щодо російських нафти і газу, незважаючи на те, що ЄС готує ембарго.