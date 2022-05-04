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Єврокомісія представила країнам ЄС проект шостого пакету санкцій проти Росії

Єврокомісія представила країнам ЄС проект шостого пакету санкцій проти Росії
Нафтовежа. Фото6 pixabay.com

Європейська комісія підготувала проект шостого пакету санкцій проти РФ за повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомило австрійське агентство APA.

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Документ передбачає поступову заборону імпорту російської нафти протягом шести-восьми місяців. Угорщини та Словаччини дозволяють продовжити закупівлі цього енергоносія до кінця 2023 року.

Причому Чехія та Болгарія також наполягають на виключеннях — вони посилаються на залежність своїх економік від російської нафти.

Ембарго на нафту – основна складова шостого пакету санкцій проти Росії.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Угорщини Гергель Гуляш заявив, що його країна має намір ветувати будь-яку пропозицію Євросоюзу, яка призведе до обмеження імпорту російських енергоносіїв.

А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не підтримуватиме жодних санкцій щодо російських нафти і газу, незважаючи на те, що ЄС готує ембарго.

Автор:
Сергій Горєлов