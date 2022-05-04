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Еврокомиссия представила странам ЕС проект шестого пакета санкций против России
Европейская комиссия подготовила проект шестого пакета санкций против РФ за полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщило австрийское агентство APA.
Документ предусматривает постепенный запрет на импорт российской нефти в течение шести-восьми месяцев, Венгрии и Словакии позволяют продлить закупки этого энергоносителя до конца 2023 года.
Причем Чехия и Болгария также настаивают на исключениях — они ссылаются на зависимость своих экономик от российской нефти.
Эмбарго на нефть - основная составляющая шестого пакета санкций против России.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, министр Кабинета министров Венгрии Гергель Гуляш заявил, что его страна намерена ветировать любое предложение Евросоюза, которое приведет к ограничению импорта российских энергоносителей.
А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать никакие санкции в отношении российских нефти и газа, несмотря на то, что ЕС готовит эмбарго.