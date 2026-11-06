Норвегія профінансує виплати пенсій і зарплат в Україні: скільки отримає бюджет

Україна отримає від Норвегії близько $53 млн для підтримки державного бюджету. Фінансування допоможе забезпечити виплати пенсій, зарплат бюджетникам і соціальної допомоги, а також підтримати роботу ключових державних послуг.

Як пише Dilo, про це інформує норвезький уряд.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що підтримка України передбачає не лише військову допомогу, а й забезпечення стабільної роботи основних державних послуг в умовах війни.

За його словами, фінансування допоможе підтримувати роботу шкіл і лікарень, а також забезпечувати своєчасне отримання пенсій громадянами.

Про виділення коштів Ейде повідомив після зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у Варшаві. Обидва посадовці беруть участь у зустрічі глав МЗС Німеччини, Польщі, країн Північної Європи та Балтії за участю Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

Під час переговорів сторони обговорюють ситуацію в Україні та міжнародну підтримку напередодні наступного раунду переговорів між Україною та Росією, запланованого в Абу-Дабі.

Ейде також наголосив, що Норвегія та Фінляндія допомагають Україні готуватися до майбутніх переговорів. За його словами, метою такої підтримки є сприяння досягненню тривалого та справедливого миру.

Як Україна отримає фінансову допомогу

Кошти надійдуть через багатосторонній донорський трастовий фонд Світового банку. Він компенсує підтверджені витрати українського бюджету на зарплати, пенсії та соціальні виплати у цивільному секторі.

Фінансування охоплює, зокрема, сфери охорони здоров'я, освіти та діяльність служб екстреної допомоги.

В уряді Норвегії зазначили, що допомога дозволить забезпечити виплати соціально незахищеним домогосподарствам, пенсіонерам і працівникам державного сектору. Крім того, кошти мають покрити частину фінансових потреб України наприкінці року.

Цей транш стане першим внеском Норвегії у фінансування державного бюджету України на 2027 рік.

Контроль за використанням коштів

У норвезькому уряді підкреслили, що Світовий банк залишається одним із ключових партнерів України та Програми підтримки Нансена.

Банк співпрацює з Європейським Союзом та іншими міжнародними партнерами, зокрема підтримуючи реформи, необхідні для просування України до членства в ЄС.

Водночас використання фінансової допомоги передбачає спеціальні механізми контролю. Вони забезпечують перевірку підтверджених витрат перед їх відшкодуванням. Крім того, ці процедури проходять зовнішній нагляд.

У Норвегії наголошують, що належне врядування та боротьба з корупцією залишаються важливими складовими співпраці зі Світовим банком в Україні.

Раніше повідомлялось, що уряд Норвегії виділяє 1 мільярд норвезьких крон (близько 107,6 мільйона доларів) на інвестиційні проєкти в Україні. Фінансування реалізовуватимуть у партнерстві із скандинавським бізнес-сектором.