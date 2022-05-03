ЕС анонсировал отключение нескольких российских банков от SWIFT

Новый пакет санкций Евросоюза против России будет включать в себя отключение "большого количества российских банков" от глобальной сети SWIFT.

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Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает AFP.

"В банковском секторе станет больше российских банков, которые выйдут из SWIFT", — сказал Боррель.

При этом он не уточнил, какие именно банки попадут под санкции.

Ранее сообщалось, что Германия готова поддержать инициативу по отключению российского Сбербанка от международной платежной системы SWIFT.

Согласно источникам Bloomberg, Берлин был обеспокоен тем, что санкции против Сбербанка нарушат операции, связанные с энергетикой. Но в последние недели Германия быстро перешла к альтернативным поставщикам энергии и теперь готовится поддержать поэтапный запрет на российскую нефть.

Ранее Европейский Союз в рамках введения санкций против РФ из-за войны в Украине исключил семь российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, которая лежит в основе глобальных транзакций.