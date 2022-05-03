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ЄС анонсував відключення кількох російських банків від SWIFT
Новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії включатиме відключення "великої кількості російських банків" від глобальної мережі SWIFT.
Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає AFP.
"У банківському секторі побільшає російських банків, які вийдуть із SWIFT", — сказав Боррель.
При цьому він не уточнив, які банки потраплять під санкції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше повідомлялося, що Німеччина готова підтримати ініціативу щодо відключення російського "Сбербанку" від міжнародної платіжної системи SWIFT.
Згідно з джерелами Bloomberg, Берлін був стурбований тим, що санкції проти Ощадбанку порушать операції, пов'язані з енергетикою. Але останніми тижнями Німеччина швидко перейшла до альтернативних постачальників енергії і тепер готується підтримати поетапну заборону на російську нафту.
Раніше Європейський Союз у рамках запровадження санкцій проти РФ через війну в Україні виключив сім російських банків із системи обміну повідомленнями SWIFT, яка є основою глобальних транзакцій.