ЄС анонсував відключення кількох російських банків від SWIFT

Новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії включатиме відключення "великої кількості російських банків" від глобальної мережі SWIFT.

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Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає AFP.

"У банківському секторі побільшає російських банків, які вийдуть із SWIFT", — сказав Боррель.

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При цьому він не уточнив, які банки потраплять під санкції.

Раніше повідомлялося, що Німеччина готова підтримати ініціативу щодо відключення російського "Сбербанку" від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Згідно з джерелами Bloomberg, Берлін був стурбований тим, що санкції проти Ощадбанку порушать операції, пов'язані з енергетикою. Але останніми тижнями Німеччина швидко перейшла до альтернативних постачальників енергії і тепер готується підтримати поетапну заборону на російську нафту.

Раніше Європейський Союз у рамках запровадження санкцій проти РФ через війну в Україні виключив сім російських банків із системи обміну повідомленнями SWIFT, яка є основою глобальних транзакцій.