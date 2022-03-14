Постпреди ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти Росії: обмеження стосуватимуться кількох секторів економіки РФ

Постійні представники країн-членів Європейського Союзу (COREPER) підтримали 14 березня четвертий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з війною в Україні.

Про це повідомило постійне представництво Франції при Євросоюзі у Twitter.

Під санкції потраплять нові юридичні та фізичні особи, а також обмеження торкнуться кількох секторів економіки Росії.

Росіяни, які підпадають під нові санкції Євросоюзу, причетні до розв'язання війни проти України.

"Ці заходи набудуть чинності, як тільки їх буде оперативно опубліковано в Офіційному журналі Європейського Союзу", - уточнили у представництві.

COREPER також схвалив заяву у Світову організацію торгівлі про військову агресію Росії проти України, яка стосується призупинення дії пункту "про сприяння щодо Росії". COREPER також вимагає призупинити розгляд заявки Білорусі до СОТ.

Після початку російсько-української війни санкції проти РФ запроваджують майже щодня. Першими найжорсткіші санкції запровадили США.

Зокрема, Сполучені Штати Америки заборонили експорт нафти та газу з Росії, що вдарило по найважливішому сектору економіки країни-агресора. Після цього відразу кілька країн заявили про готовність вжити аналогічних заходів.

Зокрема, міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Великої Британії Квазі Квартенг повідомив, що його країна припинить імпорт російської нафти до кінця 2022 року у відповідь на російське військове вторгнення в Україну.