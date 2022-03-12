Дружина та діти Пєскова потрапили під санкції США

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти дружини та дорослих дітей прес-секретаря президента Російської Федерації Дмитра Пєскова, а також проти 12 членів російської Державної думи та 10 членів правління банку ВТБ.

Про це на брифінгу 11 березня заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє прес-служба Держдепу.

"Міністерство фінансів включило до (санкційного) списку десять членів правління ВТБ Банку, 12 членів російської Держдуми, які керували зусиллями щодо визнання так званих Донецької та Луганської народних республік, а також дружину та дорослих дітей прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова", — розповів Прайс.

Крім цього, США наклали санкції також на чотирьох членів правління Новікомбанку, на керівництва АТ "Акціонерний банк "Росія" та чотирьох членів його правління.

У Держдепі наголосили, що особи, які потрапили під санкції, були включені до списку відповідно до Виконавчого указу № 14024.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України повідомила про підозру головному редактору інформагентства "Росія сьогодні", керівнику телеканалу Russia Today Маргариті Симоньян.

Нагадаємо, Європейський Союз вирішив внести до списку санкцій ще 160 росіян у зв'язку з вторгненням РФ в Україну. Під санкції потрапили зокрема олігархи, члени Ради Федерації Росії, а також банківський сектор Білорусі.