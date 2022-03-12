Жена и дети Пескова попали под санкции США

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против супруги и взрослых детей пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, а также против 12 членов российской Государственной думы и 10 членов правления банка ВТБ.

Об этом на брифинге 11 марта заявил представитель Госдепартамента США Нэд Прайс, сообщает пресс-служба Госдепа.

"Министерство финансов включило в (санкционный) список десять членов правления ВТБ Банка, 12 членов российской Госдумы, руководивших усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также жену и взрослых детей пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова", – рассказал Прайс.

Кроме этого, США наложили санкции также на четырех членов правления Новикомбанка, на руководства АО "Акционерный банк "Россия" и четырех членов его правления.

В Госдепе подчеркнули, что лица, попавшие под санкции, были включены в список в соответствии с Исполнительным указом № 14024.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении главному редактору информагентства “Россия сегодня”, руководителю телеканалу Russia Today Маргарите Симоньян.

Напомним, Европейский Союз решил внести в санкционный список еще 160 россиян в связи с вторжением РФ в Украину. Под санкции попали, в частности, олигархи, члены Совета Федерации России, а также банковский сектор Беларуси.