Генпрокуратура планирует объявить российскую пропагандистку Симоньян в международный розыск

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении главному редактору информагентства “Россия сегодня”, руководителю телеканалу Russia Today Маргарите Симоньян.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, Симоньян подозревается в совершении ряда преступлений против Украины, а ее процессуальный статус в Украине – подозреваемое лицо.

"Спешу вам сообщить, что следственный судья украинского компетентного суда, заслушав доводы украинских прокуроров, изложенные в соответствующем ходатайстве, нашел их обоснованными и мотивированными. Таким образом, украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения", – написала Венедиктова в Facebook.

Генпрокурор отметила, что так как подозреваемая находится на территории РФ, прокуроры намерены объявить Симоньян в международный розыск.

"По мнению украинской прокуратуры и ссылаясь на практический опыт, вы должны понимать, что будете задержаны при пересечении границы другого государства с целью дальнейшей экстрадиции в Украину", – добавила Венедиктова.

Ранее Галицкий районный суд Львова решил заочно задержать советского и российского кинорежиссера и актера Никиту Михалкова с целью доставки в суд для избрания меры пресечения.

Михалков еще в 2018 году был внесен украинским Министерством культуры в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, ему был запрещен въезд на территорию Украины.

Напомним, Европейский Союз решил внести в санкционный список еще 160 россиян в связи с вторжением РФ в Украину. Под санкции попали, в частности, олигархи, члены Совета Федерации России, а также банковский сектор Беларуси.