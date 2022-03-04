Украинский суд разрешил задержать российского кинорежиссера Михалкова, его объявят в международный розыск

Галицкий районный суд Львова 4 марта решил заочно задержать советского и российского кинорежиссера и актера Никиту Михалкова с целью доставки в суд для избрания меры пресечения. Об этом сообщила на своей странице в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова, опубликовав также текст решения.

Михалкову в Украине инкриминируют часть 2 статьи 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное лицом, являющимся представителем власти, либо повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо соединенное с разжиганием национальной или религиозной вражды).

Дело расследует Главное следственное управление Службы безопасности Украины, которое ходатайствует об избрании кинодеятелю меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Миллионы людей смотрели фильмы с вашим участием. Почти всем они когда-то нравились. Это объективно. Но времена поменялись. По той или иной причине вы перестали сниматься в художественных фильмах и начали в документальных про войну. Мы все прекрасно понимаем, какую ступеньку в иерархии власти РФ вы занимаете - далеко не последнюю", - написала Венедиктова.

Она полагает, что режиссер "состоит в близких отношениях" с первыми лицами РФ и именно поэтому "так рьяно поддерживает и пропагандирует войну", по крайней мере так это представляется в Украине.

"Сейчас я вам расскажу, как именно будут развиваться события и какой будет ваша реакция. Сперва вы свяжетесь с "сильными русского мира" и попросите их прокомментировать мое сообщение. В эту минуту вы ни о чем дурном думать еще не будете. Они вам с вероятностью 100% скажут, что Венедиктова сошла с ума и нечего обращать не нее внимание. Понимая это, делаю подсказку - мы запустили официальную процедуру объявления вас в международный розыск", - сообщила генпрокурор.

Напомним, что Михалков еще в 2018 году был внесен украинским Министерством культуры в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, ему был запрещен въезд на территорию Украины.