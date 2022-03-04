Український суд дозволив затримати російського кінорежисера Михалкова, його оголосять у міжнародний розшук

Галицький районний суд Львова 4 березня вирішив заочно затримати радянського та російського кінорежисера та актора Микиту Михалкова з метою доставки до суду для обрання запобіжного заходу. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор Ірина Венедіктова, опублікувавши також текст рішення.

Михалкову в Україні інкримінують частину 2 статті 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, вчинене особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднане з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі).

Справу розслідує Головне слідче управління Служби безпеки України, яке клопотало про обрання кінодіячу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Мільйони людей дивилися фільми з вашою участю. Майже всім вони колись подобалися. Це об'єктивно. Але часи змінилися. З тієї чи іншої причини ви перестали зніматися в художніх фільмах і почали в документальних про війну. Ми всі чудово розуміємо, яку сходинку в ієрархії влади РФ ви займаєте – далеко не останню”, – написала Венедіктова.

Вона вважає, що режисер "перебуває у близьких відносинах" з першими особами РФ і саме тому "так завзято підтримує та пропагує війну", принаймні так це представляється в Україні.

"Зараз я вам розповім, як саме будуть розвиватися події і якою буде ваша реакція. Спершу ви зв'яжетесь з "сильними руського міра" і попрохаєте їх прокоментувати моє повідомлення. У цю хвилину ви ні про що погане думати ще не будете. Вони вам з ймовірністю 100% скажуть, що Венедіктова збожеволіла і нічого звертати на неї увагу. Розуміючи це, роблю підказку - ми запустили офіційну процедуру оголошення вас у міжнародний розшук", - повідомила генпрокурор.

Нагадаємо, що Михалков ще у 2018 році був внесений українським Міністерством культури до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, у зв'язку з чим йому було заборонено в'їзд на територію України.