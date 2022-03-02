Війна Росії із Україною. Як світові зірки заявляють про солідарність з українцями та підтримують Зеленського

Після початку російської війни в Україні нашу країну підтримали не лише західні політики та найбільші світові компанії. Дії Володимира Путіна засудили і зірки світового масштабу – актори, режисери, музиканти, мультиплікатори та навіть модельєри. Вони збирають гроші для українських дітей та масово скасовують концертні тури Росією.

Кореспонденти Delo.ua зібрали реакції найбільших світових селебретизів на події в Україні.

Американська співачка, володарка кількох премій "Греммі" та кумир молоді Біллі Айліш у своєму Instagram поділилася кадрами з київського метрополітену, в якому люди разом із дітьми та тваринами ховаються від російських атак. При цьому він опублікував посилання на сайт ЮНІСЕФ, за яким можна перерахувати кошти для допомоги українським дітям.

Осторонь не залишився британський музикант, один із засновників культового гурту Massive Attack Роберт Дель Ная. У своєму Instagram він активно постить фотографії української столиці та закликає обмежити візи для росіян.

"Солідарність із мужнім українським народом у його довгій боротьбі за незалежність та свободу від тиранії", - зазначив він.

Серед тих, хто скасував концерти в Росії - культовий музикант Іггі Поп, а також гурти The Killers, Green Day, Foals, Twenty One Pilots та Imagine Dragons. Останні відзначили у Instagram — їхні думки з Україною та всіма, хто страждає від цієї непотрібної війни.

Активно у своїх соціальних мережах висловлюється і музикант Moby. На своїй сторінці в Instagram він зазначив, що нічого нового не може сказати про війну — вона "жахлива, кривава і несамовита". При цьому він відверто засудив позицію колишнього президента США Дональда Трампа, який заявив, що заморозка рахунків Володимира Путіна завадить йому переобратися на посаду.

It’s just fucking mind-boggling that Trump and the Republicans and Fox News are supporting a dictator and his war… pic.twitter.com/2p16kVjU1h — moby XⓋX (@thelittleidiot) February 24, 2022

Британський музикант та композитор Елтон Джон опублікував у себе на сторінці в Instagram український прапор та нагадав, що протягом 20 років його фонд підтримує найбільш уразливих людей в Україні, надаючи їм доступ до послуг та догляду у зв'язку з ВІЛ.

"Ми вбиті горем і вражені тим, що цей конфлікт розгортається. Наші серця з народом України, який не заслуговує на те, щоб пережити цей кошмар. У цей руйнівний час ми виступаємо за припинення насильства та страждань в Україні, щоб рятувальні служби та гуманітарна допомога могли бути доставлені тим, хто цього відчайдушно потребує", — додав він.

Декілька разів про ситуацію в Україні висловилася Мадонна. В одному зі своїх постів у Instagram вона виклала відео, що складається з кадрів, що відбувається в Україні, і підтримала президента Володимира Зеленського.

"Безглузде і засноване на жадібності вторгнення Росії в Україну має бути зупинено. Будь ласка, надішліть гуманітарну допомогу, щоб допомогти мільйонам громадян України, чиї життя порушені цією кризою. Путін порушив усі існуючі договори про права людини. Путін не має права намагатися стерти існування України. Ми підтримуємо вас, президент Зеленський. Ми молимося за вас та вашу країну", - зазначила вона.

Серед музикантів на підтримку України також висловився білоруський співак Макс Корж, американська піаністка Регіна Спектор, британська виконавиця Ріта Ора та російський репер Оксимирон. Він наголосив, що виступає безпосередньо проти тієї війни, яку розв'язує Росія проти народу України. Репер також зазначив, що вважає це злочином та катастрофою. Висловився щодо ситуації і білоруський музикант Сергій Махілок. Він зокрема звернувся до білоруських військових.

"Поки не пізно, я закликаю саботувати всі накази. Біжіть у ліси. Сидіть удома, бухайте. Якщо ви не одумаєтесь і сюди прийдете, ви тут помрете. В Україні найсильніша армія у світі. Всі, хто сюди ступить, лежатимуть у землі" ", - сказав лідер "Ляписів".

Серед кінодіячів одним із перших висловився культовий режисер Девід Лінч. У своєму традиційному відео про прогноз погоди він наголосив — Путін сіє лише смерть та руйнування. Саме це, за законом природи, зрештою чекає на нього самого.

Серед перших, хто написав про Україну, була також і посол доброї волі ООН, одна з найвідоміших голлівудських актрис Анджеліна Джолі. Вона зазначила, що молиться за Україну, а її команда робить усе можливе, аби допомогти біженцям із нашої країни.

Вкотре виявив підтримку нашій країні політик, актор та спортсмен Арнольд Шварценеггер. Вона нагадала, що має багато шанувальників і друзів як в Україні, так і в РФ. Проте сьогодні він на українській стороні, оскільки ми "надихаємо його своєю хоробрістю і людяністю перед лицем цього кошмару".

Про ситуацію в Україні розповів і володар премії "Оскар" Шон Пенн. При цьому він і раніше часто говорив про нашу країну. Наприклад, Пенн побував у зоні проведення операції Об'єднаних сил, де поспілкувався з військовими, які протистоять російському агресору.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH — Sean Penn (@SeanPenn) February 28, 2022

Актор Райан Рейнольдс та його дружина Блейк Лавлі оголосили про збирання коштів для України. Пара наголосила, що подвоїть кожен пожертвований долар. Заступилася за Україну та актриса Міла Йовович, яка народилася у Києві.

"Мою країну і людей бомбардують. Друзі та родичі ховаються. Моя кров і моє коріння йдуть з Росії, з України. Я розриваюся на дві частини, дивлячись як цей жах розгортається, країна руйнується, сім'ї переселяються. Все їхнє життя лежить у обгорілих уламках навколо них», - написала вона.

Актор Майкл Кітон згадав про президента Зеленського, настоявши, що він "заслуговує на похвалу за боротьбу". Його підтримав актор Брайан Кокс із серіалу HBO "Спадкоємці".

Про війну в Україні висловилися також Дженніфер Аністон, Леді Гага, Хейден Панеттьєрі відомий американський танцюрист українського походження Максим Чмерковський, Дженніфер Лопес та Шер .

I’m Going To Sleep With Ppl Of Ukraine in My Prayers ,& My 💜 — Cher (@cher) March 1, 2022

“My heart goes out to Ukraine”-Lady Gaga pic.twitter.com/f76JADchhY — Lady Gaga Now 💓⚔️ (@ladygaganownet) February 28, 2022

До підтримки підключилися і письменники світового рівня. Так, есеїст та автор "Чорного лебедя" Нассім Талеб скасував свій виступ у РФ і натомість погодився прочитати лекцію в Україні. Один із найвідоміших письменників у світі Стівен Кінг відзначив у себе на сторінці у Twitter — Путін припустився серйозного прорахунку і забув, що більше не має справи з Трампом.

I don't usually post pictures of myself, but today is an exception. pic.twitter.com/IvuiH3QVZv — Stephen King (@StephenKing) February 28, 2022

Putin has got a strangely blank face. Closed off. There's no telling what's going on behind those eyes. — Stephen King (@StephenKing) February 25, 2022

До підтримки підключилися навіть творці анімаційного телесеріалу "Сімпсони" - вони виклали фото з головними персонажами шоу (Гомером, Мардж, Бартом, Лісою та Меггі), які тримають український прапор.

Серед тих, хто підтримав Україну в цей непростий час, виявився і італійський модельєр Джорджіо Армані. На п'ятий день тижня моди в Мілані він показав свою колекцію у тиші, висловивши таким чином своє ставлення до військової агресії проти України. Інстаграм-знаменистості не залишилися осторонь — про необхідність підтримати Україну висловилися моделі Кім Кардаш'ян, Джіджі Хадід, Ейза Гонзалез та Кендал Дженнер .

Підтримали Україну та цілі колективи. Наприклад, Лондонський філармонічний оркестр виконав гімн України перед концертом. А в The Metropolitan O pera у Нью-Йорку після опери Верді був виконаний гімн України.