Война России с Украиной. Как мировые звезды заявляют о солидарности с украинцами и поддерживают Зеленского

После начала российской войны в Украине нашу страну поддержали не только западные политики и крупнейшие мировые компании. Действия Владимира Путина осудили и звезды мирового масштаба — актеры, режиссеры, музыканты, мультипликаторы и даже модельеры. Они собирают деньги для украинских детей и массово отменяют концертные туры по России.

Корреспонденты Delo.ua собрали реакции крупнейших мировых селебретиз на события в Украине.

Американская певица, обладательница нескольких премий "Грэмми" и кумир молодежи Билли Айлиш в своем Instagram поделилась кадрами из киевского метрополитена, в котором люди вместе с детьми и животными прячутся от российских атак. При этом он опубликовала ссылку на сайт ЮНИСЕФ, по которой можно перечислить средства для помощи украинским детям.

В стороне не остался британский музыкант, один из основателей культовой группы Massive Attack Роберт Дель Ная. В своем Instagram он активно постит фотографии украинской столицы и призывает ограничить визы для россиян.

"Солидарность с мужественным украинским народом в его долгой борьбе за независимость и свободу от тирании", — отметил он.

Среди тех, кто отменил концерты в России — культовый музыкант Игги Поп, а также группы The Killers, Green Day, Foals, Twenty One Pilots и Imagine Dragons. Последние отметили в Instagram — их мысли с Украиной и всеми, кто страдает от этой ненужной войны.

Активно в своих социальных сетях высказывается и музыкант Moby. На своей странице в Instagram он отметил, что ничего нового не может сказать о войне — она "ужасна, кровава и душераздирающа". При этом он открыто осудил позицию бывшего президент США Дональда Трампа, который заявил, что заморозка счетов Владимира Путина помешает ему переизбраться на должность.

It’s just fucking mind-boggling that Trump and the Republicans and Fox News are supporting a dictator and his war… pic.twitter.com/2p16kVjU1h — moby XⓋX (@thelittleidiot) February 24, 2022

Британский музыкант и композитор Элтон Джон опубликовал у себя на странице в Instagram украинский флаг и напомнил, что на протяжении 20 лет его фонд поддерживает наиболее уязвимых людей в Украине, предоставляя им доступ к услугам и уходу в связи с ВИЧ.

"Мы убиты горем и потрясены тем, что этот конфликт разворачивается. Наши сердца с народом Украины, который не заслуживает того, чтобы пережить этот кошмар. В это разрушительное время мы выступаем за прекращение насилия и страданий в Украине, чтобы спасательные службы и гуманитарная помощь могли быть доставлены тем, кто в этом отчаянно нуждается", — добавил он.

Несколько раз о ситуации в Украине высказалась Мадонна. В одном из своих постов в Instagram она выложила видео, состоящее из кадров происходящего в Украине и поддержала президента Владимира Зеленского.

"Бессмысленное и основанное на жадности вторжение России в Украину должно быть остановлено. Пожалуйста, пришлите гуманитарную помощь, чтобы помочь миллионам граждан Украины, чьи жизни затронуты этим кризисом. Путин нарушил все существующие договоры о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский. Мы молимся за вас и вашу страну", — отметила она.

Среди музыкантов в поддержку Украины также высказался белорусский певец Макс Корж, американская пианистка Регина Спектор, британская исполнительница Рита Ора и российский репер Оксимирон. Он подчеркнул, что выступает конкретно против той войны, которую развязывает Россия против народа Украины. Репер также отметил, что считает это преступлением и катастрофой. Высказался по ситуации и белорусский музыкант Сергей Махилок. Он, в частности, обратился к белорусским военным.

"Пока не поздно, я призываю саботировать все приказы. Бегите в леса. Сидите дома, бухайте. Если вы не одумаетесь и сюда придете, вы тут умрете. В Украине самая сильная армия в мире. Все, кто сюда ступит, будут лежать в земле", — сказал лидер "Ляписов".

Среди кинодеятелей одним из первых высказался культовый режиссер Девид Линч. В своем традиционном видео о прогнозе погоды он подчеркнул — Путин сеет только смерть и разрушение. Именно это, по закону природы, в конце концов ожидает его самого.

Среди первых, кто написал об Украине, была также и посол доброй воли ООН, одна из самых известных голливудских актрис Анджелина Джоли. Она отметила, что молится за Украину, а ее команда делает все возможное, чтобы помочь беженцам из нашей страны.

В очередной раз выказал поддержку нашей стране политик, актер и спортсмен Арнольд Шварценеггер. Она напомнил, что у него много поклонников и друзей как в Украине, так и в РФ. Однако сегодня он на украинской стороне, поскольку мы "вдохновляем его своей храбростью и человечностью перед лицом этого кошмара".

О ситуации в Украине рассказал и обладатель премии "Оскар" Шон Пенн. При этом он и раньше часто говорил о нашей стране. Например, Пенн побывал в зоне проведения операции Объединенных сил, где пообщался с военными, противостоящими российскому агрессору.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH — Sean Penn (@SeanPenn) February 28, 2022

Актер Райан Рейнольдс и его жена Блейк Лавли объявили о сборе средств для Украины. Пара отметила, что удвоит каждый пожертвованный доллар. Вступилась за Украину и актриса Мила Йовович, которая родилась в Киеве.

"Мою страну и людей бомбардируют. Друзья и родственники прячутся. Моя кровь и мои корни идут из России, из Украины. Я разрываюсь на две части, глядя, как этот ужас разворачивается, страна рушится, семьи переселяются. Вся их жизнь лежит в обгоревших обломках вокруг них", — написала она.

Актер Майкл Китон вспомнил о президенте Зеленском, настояв, что он "заслуживает похвалы за борьбу". Его поддержал актер Брайан Кокс из сериала HBO "Наследники".

О войне в Украине высказались также Дженнифер Анистон, Леди Гага, Хейден Панеттьери известный американский танцор украинского происхождения Максим Чмерковский, Дженнифер Лопес и Шер.

I’m Going To Sleep With Ppl Of Ukraine in My Prayers ,& My 💜 — Cher (@cher) March 1, 2022

“My heart goes out to Ukraine”-Lady Gaga pic.twitter.com/f76JADchhY — Lady Gaga Now 💓⚔️ (@ladygaganownet) February 28, 2022

При этом к поддержке подключились и писатели мирового уровня. Так, эссеист и автор "Черного лебедя" Нассим Талеб отменил свое выступление в РФ и вместо этого согласился прочитать лекцию в Украине. Один из самых известных писателей в мире Стивен Кинг отметил у себя на странице в Twitter — Путин допустил серьезный просчет и забыл, что больше не имеет дела с Трампом.

I don't usually post pictures of myself, but today is an exception. pic.twitter.com/IvuiH3QVZv — Stephen King (@StephenKing) February 28, 2022

Putin has got a strangely blank face. Closed off. There's no telling what's going on behind those eyes. — Stephen King (@StephenKing) February 25, 2022

К поддержке подключились даже создатели анимационного телесериала "Симпсоны" — они выложили фото с главными персонажами шоу (Гомером, Мардж, Бартом, Лисой и Мэгги), которые держат украинский флаг.

Среди тех, кто поддержал Украину в этой непростое время оказался и итальянский модельер Джорджио Армани. На пятый день недели моды в Милане он показал свою коллекцию в полной тишине, высказав таким образом свое отношение к военной агрессии против Украины. Инстаграм-знаменитости не остались в стороне — о необходимости поддержать Украину высказалась модели Ким Кардашьян, Джиджи Хадид, Эйза Гонзалез и Кендалл Дженнер.

Поддержали Украину и целые коллективы. Например, лондонский филармонический оркестр исполнил гимн Украины перед концертом. А в The Metropolitan Opera в Нью Йорке после оперы Верди, был исполнен гимн Украины.