Фінкомпаніям і ломбардам стане простіше кредитувати іноземців: рішення НБУ

Національний банк України спростив отримання ліцензій на валютні операції для фінансових компаній і ломбардів, які планують надавати кредити в гривні фізичним особам-нерезидентам. Тепер відповідну ліцензію можна буде оформити одночасно з ліцензією на діяльність фінансової компанії або ломбарду.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Такий самий механізм діятиме під час розширення ліцензії фінансової компанії, якщо вона отримує право надавати кошти в кредит.

У цих випадках НБУ розглядатиме документи для отримання обох ліцензій у межах одного адміністративного провадження.

Які документи потрібно подавати для отримання ліцензії

Для оформлення валютної ліцензії разом із ліцензією на діяльність фінансової компанії або ломбарду установам достатньо буде подати додаткову заяву. Інші документи, які зазвичай передбачені загальним порядком ліцензування валютних операцій, не вимагатимуться.

Якщо установа вже подала документи на отримання або розширення ліцензії, заяву на валютну ліцензію можна буде додати протягом 15 робочих днів із дня набрання чинності відповідною постановою.

Зміни затверджені постановою Правління НБУ від 6 листопада 2026 року №126. Вона набирає чинності наступного дня після офіційного опублікування.

Документ вносить зміни до двох нормативних актів регулятора: Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій та Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг.

Як отримати ліцензію фінансовим компаніям і ломбардам, які вже працюють

Для чинних учасників ринку НБУ передбачив окремий перехідний механізм.

Фінансові компанії, ліцензії яких уже передбачають надання коштів і банківських металів у кредит, а також ломбарди зможуть протягом шести місяців після набрання чинності постановою подати заяву на отримання відповідної валютної ліцензії.

У такому разі установам не потрібно буде подавати повний пакет документів, передбачений загальним порядком. Ліцензію видаватимуть за спеціальною спрощеною процедурою.

Навіщо небанківським установам валютна ліцензія

Надання фінансовими компаніями та ломбардами кредитів у гривні фізичним особам-нерезидентам належить до валютних операцій відповідно до Закону України «Про валюту і валютні операції».

Для здійснення такої діяльності установи повинні отримати ліцензію Національного банку. Проведення валютних операцій без неї є порушенням законодавства та може стати підставою для застосування заходів відповідальності.

Після отримання ліцензії фінансові компанії та ломбарди зможуть надавати кредити фізичним особам незалежно від їхнього резидентського статусу. Водночас вони набуватимуть статусу агентів валютного нагляду та повинні будуть виконувати відповідні вимоги валютного законодавства.

У НБУ наголошують, що спрощення процедури отримання ліцензій не скасовує обов’язків установ щодо дотримання правил валютного нагляду. Тому перед оформленням ліцензії небанківським фінансовим установам варто оцінити свої можливості виконувати ці вимоги.

Нагадаємо, НБУ видав нову ліцензію на здійснення валютних операцій ТОВ "Фінансова компанія "Січ". Компанія отримала право торгувати валютними цінностями в готівковій формі.