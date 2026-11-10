"Укрпошта" готується до створення банку: на програмне забезпечення планують витратити понад 325 млн грн

АТ “Укрпошта” оголосила тендер на закупівлю програмного забезпечення для фінансової компанії, яке в перспективі має забезпечити її трансформацію в банківську установу. Очікувана вартість закупівлі становить 325,5 млн грн без ПДВ.

Як пише Dilo, про це свідчать дані Zakupivli.Pro.

Пропозиції від учасників прийматимуть до 22 листопада 2026 року.

Згідно з тендерною документацією, закупівля охоплює постачання програмного забезпечення в базовій комплектації, ядра системи та невиключних ліцензій для користувачів фінансової компанії. Також передбачені послуги з упровадження, трансформації, оновлення, супроводу та розвитку програмного забезпечення.

Завершити впровадження системи та надання супутніх послуг планують до 31 грудня 2031 року.

Що передбачає тендер

Окрему частину закупівлі становлять роботи з налаштування та адаптації програмного забезпечення. Зокрема, документація передбачає:

2,5 тис. людино-годин на передпроєктне дослідження;

30 тис. людино-годин на перший етап упровадження програмних компонентів для фінансової компанії;

5 тис. людино-годин на другий етап — трансформацію системи в банківську установу;

ще 5 тис. людино-годин на доопрацювання програмного забезпечення за окремими заявками "Укрпошти".

Крім того, до закупівлі включили 16 послуг із технічної підтримки, супроводу, оновлення та розвитку програмного забезпечення. Серед іншого, система має бути адаптована до вимог Національного банку України.

Про поштовий банк та "Укрпошту"

АТ "Укрпошта" - національний оператор поштового зв'язку України, що перебуває у сфері управління Міністерства розвитку громад та територій України.

Компанія продовжує працювати в умовах фінансових збитків. За підсумками третього кварталу 2026 року чистий збиток "Укрпошти" становив 78,15 млн грн. Це на 48,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас компанія планувала скоротити збиток до 42,87 млн грн.

Виручка поштового оператора за цей період зросла на 14,4% рік до року - до 3 млрд 451,9 млн грн. Однак цей результат виявився на 3,5% нижчим за плановий показник у 3 млрд 578,2 млн грн.

"Укрпошта" вже тривалий час просуває ідею створення власного поштового банку. Водночас цю ініціативу не підтримує Національний банк України.

3 червня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому доопрацьований законопроєкт №13018-д щодо розвитку фінансової інклюзії. Він дасть змогу створити банк на основі “Укрпошти”.

Планується, що "Укрпошта" стане першим в Україні банком фінансової інклюзії.

Новий тендер передбачає не лише закупівлю програмного забезпечення для фінансової компанії, а й окремий етап трансформації системи в банківську установу. Зокрема, програмне забезпечення має відповідати вимогам НБУ.