Поштовий банк від "Укрпошти": коли старт і як змінюється фінансовий сектор

Національний поштовий оператор "Укрпошта" продовжує працювати над запуском поштового банку, незважаючи на визнання ПІН Банку неплатоспроможним Національним банком України. Компанія готується до повноцінного запуску.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення очільника компанії Ігора Смілянського.

Новий поштовий банк в Україні

Планується, що запуск нового фінансового сервісу відбудеться протягом 2–3 місяців після отримання ліцензії. Компанія готується забезпечити доступність банківських послуг по всій території країни, зокрема до наступної зимової сесії.

ПІН Банк був визнаний неплатоспроможним 19 лютого через невиконання вимог регулятора щодо доопрацьованого плану фінансового оздоровлення. Раніше банк став державним за рішенням Вищого антикорупційного суду та був переданий до Міністерства розвитку економіки.

У грудні 2025 року президент України підписав закон, який дозволяє створити Укрпошта Банк та розвивати фінансову інклюзію в Україні.

Фінансові результати "Укрпошти" у четвертому кварталі 2025 року демонструють позитивну динаміку: чистий прибуток склав 257,9 млн грн, що на 69,2% перевищило показник аналогічного періоду 2024 року завдяки додатковому доходу від продажу майна підприємства на суму 168 млн грн. Виторг компанії у четвертому кварталі зріс на 10,7 млн грн і досяг 3,601 млрд грн.

Зелене світло для Укрпошта Банк

Про намір придбати або створити банк упродовж кількох останніх років заявляла державна "Укрпошта". Невдовзі понад 6 тисяч відділень й 25 тисяч точок присутності "Укрпошти" почнуть надавати банківські послуги згідно з рішенням уряду від 28 січня про передачу Міністерству розвитку громад та територій 88,9% акцій Першого інвестиційного банку (PINbank).

Новий банк працюватиме на підставі спеціальної обмеженої банківської ліцензії.

Укрпошта Банк зосередиться на наданні базових послуг з фокусом на населення в сільських та прифронтових регіонах, людях похилого віку, людях з інвалідністю, отримувачах соціальної допомоги, військових.

"Укрпошта вже протягом восьми років порушує тему фінансової інклюзії, однак увесь цей час у цьому питанні було надто багато політики та захисту корпоративних інтересів. Укрпошта має 25 000 точок присутності по всій країні — у кожному місті, селі, на полонині чи всього за кілька кілометрів від лінії фронту. Ми можемо забезпечити фінансову інклюзивність для кожного українця", — заявляв генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Укрпошта Банк дозволить українцям:

отримувати готівкою пенсію, соціальну допомогу чи банківський переказ на дому чи у відділенні;

знімати готівку з картки;

подавати заяви на відкриття рахунку, депозиту чи оформлення кредиту на дому (опрацювання кредитів та депозитів відбуватиметься у відділенні).

сплачувати комунальні платежі.

Водночас банк матиме чіткі обмеження для гарантування прозорості та безпеки:

не буде торгувати валютою на біржі;

не займатиметься високоризиковими операціями;

не кредитуватиме великі підприємства.

Також Укрпошта Банк дозволить заощадити державі значні кошти на доставленні пенсій то соціальної допомоги. За попередніми підрахунками, сума заощаджень складе понад 5 млрд гривень протягом наступних трьох-чотирьох років.