"Укрпошта" запустить кредити для пенсіонерів: як працюватиме нова послуга

Пенсіонери зможуть оформляти невеликі кредити через новий банк "Укрпошта.Банк", які погашатимуться автоматично із наступної пенсійної виплати.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інтерв'ю "РБК-Україна".

Кредити для пенсіонерів від "Укрпошти"

За словами генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, наразі листоноші вже практикують короткострокове кредитування: вони купують продукти для пенсіонерів "на зошит", а після отримання пенсії позичальник розраховується за покупку.

"Коли запрацює банк ("Укрпошта.Банк" - ред.), буде просто офіційний овердрафт (короткостроковий кредит - ред.)", - сказав він та додав, що листоноші вже кредитують пенсіонерів, купуючи для них продукти в борг "на зошит", - наголосив Смілянський.

Смілянський пояснив, що коли у пенсіонерів закінчується пенсія, а необхідні продукти ще не куплені, листоноша запитує, що потрібно, відмічає покупки у зошиті.

Компанія не забороняє таку практику, хоча у випадку перевірки фінансового стану відділення допускає розходження до однієї заробітної плати листоноші. Генеральний директор підкреслив: "Що буде від того, що я забороню? Хіба листоноша не дасть бабусі 'Ольвію' чи макарони?"

Новий офіційний овердрафт у "Укрпошта.Банк" дозволить легально оформляти такі короткострокові кредити, забезпечуючи пенсіонерам простий доступ до фінансової підтримки для повсякденних потреб.

Про "Укрпошта Банк"

Про намір придбати або створити банк упродовж кількох останніх років заявляла державна "Укрпошта". Невдовзі понад 6 тисяч відділень й 25 тисяч точок присутності "Укрпошти" почнуть надавати банківські послуги згідно з рішенням уряду від 28 січня про передачу Міністерству розвитку громад та територій 88,9% акцій Першого інвестиційного банку (PINbank).

Новий банк працюватиме на підставі спеціальної обмеженої банківської ліцензії.

Укрпошта Банк зосередиться на наданні базових послуг з фокусом на населення в сільських та прифронтових регіонах, людях похилого віку, людях з інвалідністю, отримувачах соціальної допомоги, військових.

"Укрпошта вже протягом восьми років порушує тему фінансової інклюзії, однак увесь цей час у цьому питанні було надто багато політики та захисту корпоративних інтересів. Укрпошта має 25 000 точок присутності по всій країні — у кожному місті, селі, на полонині чи всього за кілька кілометрів від лінії фронту. Ми можемо забезпечити фінансову інклюзивність для кожного українця", — заявляв генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Укрпошта Банк дозволить українцям:

отримувати готівкою пенсію, соціальну допомогу чи банківський переказ на дому чи у відділенні;

знімати готівку з картки;

подавати заяви на відкриття рахунку, депозиту чи оформлення кредиту на дому (опрацювання кредитів та депозитів відбуватиметься у відділенні).

сплачувати комунальні платежі.

Водночас банк матиме чіткі обмеження для гарантування прозорості та безпеки:

не буде торгувати валютою на біржі;

не займатиметься високоризиковими операціями;

не кредитуватиме великі підприємства.

Також Укрпошта Банк дозволить заощадити державі значні кошти на доставленні пенсій то соціальної допомоги. За попередніми підрахунками, сума заощаджень складе понад 5 млрд гривень протягом наступних трьох-чотирьох років.