Як "Нова пошта": "Укрпошта" запускає нові сервіси і листонош з POS-терміналами

АТ "Укрпошта" готується до нового етапу цифровізації сервісів. Уже до кінця лютого в мобільному застосунку компанії з’явиться можливість онлайн-оплати посилок і керування їх доставкою.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Буде точно, як в „Нова пошта"", — наголосив він, коментуючи запуск функції керування посилками. Наразі клієнти "Укрпошти" не мають можливості змінювати параметри доставки чи оплачувати відправлення онлайн через застосунок.

Також, до кінця літа кожен листоноша отримає пристрій "3 в 1" — мінікомп’ютер із вбудованим POS-терміналом. Це дозволить приймати безготівкову оплату навіть у найвіддаленіших селах.

Смілянський переконує, що нові термінали працюватимуть до восьми годин без електроенергії та будуть укомплектовані павербанками.

За словами очільника "Укрпошти", це допоможе відділенням стабільно працювати під час блекаутів і зменшити витрати на генератори, які в сільській місцевості можуть обходитися до 15 тисяч гривень на місяць — більше, ніж прибуток окремого відділення.

"Ці мінікомп’ютери вже придбані, ми лише допрацьовуємо софт", — розповів Смілянський.

Раніше Смілянський повідомляв, що за десять років “Укрпошта” пережила масштабну трансформацію: кількість працівників скоротили з 76 тисяч до 27 тисяч, а середня зарплата виробничого персоналу зросла у сім разів – з 2 200 до близько 17 тисяч гривень.

Також гендиректор "Укрпошти" вибачився через рекламну кампанію спільно з брендом одягу Rikky Hype та повідомив про тимчасове припинення співпраці з ним. Кампанія до Дня Валентина мала за мету показати шкільну традицію дарування валентинок.

Але її реалізація викликала хвилю критики: моделі були у коротких спідницях у шкільному класі, а їхні пози користувачі соцмереж визнали занадто відвертими та звинуватили у сексуалізації дітей. Світлини кампанії згодом видалили, а бренд пояснив, що хотів передати ностальгію за шкільними часами, хоча багато хто сприйняв це зовсім інакше.