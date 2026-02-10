Запланована подія 2

"Укрпошта" скасувала плату за повернення посилок з-за кордону: що відомо про нові правила

Укрпошта, посилка
Посилки з-за кордону повертатимуть безкоштовно / Укрпошта

Національний поштовий оператор “Укрпошта” змінив умови обслуговування міжнародних відправлень. Відтепер посилки, які не були вручені адресатам за кордоном, повертатимуться відправникам в Україну без стягнення додаткової плати за зворотну логістику.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Як працюють нові умови

Йдеться про всі типові ситуації, що трапляються з доставкою за кордон: адресат не прийшов за посилкою, відмовився від отримання або доставка не відбулася з незалежних причин.

У таких випадках відправлення або все ж знаходить свого отримувача, або без додаткових витрат повертається власнику. 

Раніше вартість зворотного пересилання міжнародного відправлення залежала від його ваги та країни призначення, становлячи в середньому від $30 до $100 за одну посилку. Нові правила дозволяють відправникам уникнути цих непередбачуваних витрат.

Важливість для відправників та бізнесу

Для клієнтів нові правила означають, що у разі повернення посилки не доведеться платити вдруге.

Для малого бізнесу та онлайн-продавців — менше фінансової невизначеності й більше впевненості під час роботи з іноземними замовленнями, де вартість логістики часто є вирішальною.

За словами генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, такий крок покликаний підтримати українських експортерів в умовах зростання супутніх витрат на виробництво та логістику.

Наразі оператор продовжує здійснювати доставку до 230 країн та територій світу через мережу, що охоплює понад 660 тисяч відділень партнерських пошт.

Нагадаємо, у грудні "Укрпошта" розширила географію послуги "Дрібний пакет PRIME" ще на 24 країни світу. Відтепер українці зможуть відправляти невеликі пакунки вагою до 2 кг за новими напрямами з економією до 25%.

Автор:
Тетяна Бесараб