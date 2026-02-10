Запланована подія 2

"Укрпочта" отменила плату за возврат посылок из-за границы: что известно о новых правилах

Укрпочта, посылка
Посылки из-за границы будут возвращаться бесплатно / Укрпочта

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" изменил условия обслуживания международных отправлений. Теперь посылки, которые не были вручены адресатам за границей, будут возвращаться отправителям в Украину без взимания дополнительной платы за обратную логистику.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Как работают новые условия

Речь идет о всех типичных ситуациях, случающихся с доставкой за границу: адресат не пришел за посылкой, отказался от получения или доставка не состоялась по независимым причинам.

В таких случаях отправка либо все же находит своего получателя, либо без дополнительных расходов возвращается владельцу.

Ранее стоимость обратной пересылки международной отправки зависела от ее веса и страны назначения, составляя в среднем от $30 до $100 за одну посылку. Новые правила позволяют отправителям избежать этих непредсказуемых расходов.

Важность для отправителей и бизнеса

Для клиентов новые правила означают, что в случае возвращения посылки не придется платить второй раз.

Для малого бизнеса и онлайн-продавцов — меньше финансовой неопределенности и больше уверенности во время работы с иностранными заказами, где стоимость логистики часто является решающей.

По словам генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского, такой шаг призван поддержать украинских экспортеров в условиях роста сопутствующих затрат на производство и логистику.

В настоящее время оператор продолжает осуществлять доставку в 230 стран и территорий мира через сеть, охватывающую более 660 тысяч отделений партнерских почт.

Напомним, в декабре "Укрпочта" расширила географию услуги "Мелкий пакет PRIME" еще на 24 страны мира. Теперь украинцы смогут отправлять небольшие пакеты весом до 2 кг по новым направлениям с экономией до 25%.

Автор:
Татьяна Бессараб