Спецтариф для бизнеса: "Укрпочта" снизила стоимость доставки для пользователей KeyCRM

"Укрпочта" ввела специальный тариф на доставку для бизнеса, работающего с системой KeyCRM. Теперь бизнес, автоматизирующий свои процессы через эту платформу, сможет существенно сократить расходы на логистику без потери качества сервиса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрпочты".

"Приоритетный" по цене "Базового"

Главная особенность нового предложения состоит в выгодном сочетании цены и оперативности. Предприниматели будут платить за услуги по тарифу "Базовый", однако их посылки будут обрабатываться по стандартам услуги "Приоритетный".

Ключевые преимущества спецтарифа:

стоимость доставки стартует всего от 40 грн.;

срок доставки заказов по всей Украине длится в основном от 1 до 3 дней;

возможность отправить товар в самый отдаленный уголок страны, где есть отделение "Укрпочты".

Как подключить выгодные условия?

Для того чтобы начать отправлять заказы по сниженной цене, предпринимателям нужно использовать API-ключи KeyCRM. На официальном сайте компании уже опубликована подробная пошаговая инструкция по настройке, которая поможет сделать это за считанные минуты. Специальные условия будут действовать ограниченное время – до 31 марта 2026 года.

В компании отмечают, что подобная инициатива является частью стратегии поддержки украинского бизнеса. Развивая партнерства с CRM-платформами, "Укрпочта" помогает предпринимателям становиться более эффективными и доступными для своих клиентов в любой точке Украины.

Справочно

KeyCRM - украинская CRM-система для автоматизации любого бизнеса в единственном окне. Она позволяет централизовать коммуникацию с клиентами, обрабатывать заказы, управлять продажами, синхронизировать данные с маркетплейсами и автоматизировать многие другие операции в одном интерфейсе.

Напомним, в декабре " Укрпочта " расширила географию услуги "Мелкий пакет PRIME" еще на 24 страны мира. Теперь украинцы смогут отправлять небольшие пакеты весом до 2 кг по новым направлениям с экономией до 25%.