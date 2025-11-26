Запланована подія 2

"Укрпочта" не планирует повышать тарифы на доставку – Смилянський

укрпочта
"Укрпочта" не планирует повышать тарифы / Укрпочта

"Укрпочта" пока не будет пересматривать тарифы на доставку посылок в отличие от "Новой почты", которая повысит стоимость услуг с 1 декабря.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

"Укрпочта" пока не планирует пересматривать тарифы на доставку посылок", – отметил он.

Фото 2 — "Укрпочта" не планирует повышать тарифы на доставку – Смилянський
Какие тарифы на доставку за два-четыре дня. Инфографика: "Укрпочта"

Смелянский напомнил, что в этом году оплатить доставку можно, воспользовавшись программой "Зимняя поддержка", которую запустили власти.

По расчетам компании, в рамках этой правительственной программы 1000 грн покрывают доставку около 15 посылок "Укрпочтой" и более 20 – по тарифу "Базовый".

Фото 3 — "Укрпочта" не планирует повышать тарифы на доставку – Смилянський
Сколько посылок можно отправить за деньги "Зимней поддержки". Инфографика: "Укрпочта"

В компании подчеркнули, что качество и скорость доставки в последнее время выросли, а удержание тарифов рассматривают как поддержку клиентов в пиковый сезон.

Напомним, "Новая почта" с 1 декабря изменит тарифы на ряд услуг. Изменения касаются как стоимости доставки между отделениями, так и получения отправок в почтоматах.

Автор:
Татьяна Гойденко