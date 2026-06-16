Исторический рекорд: 500 самых богатых людей мира заработали $336 млрд за один день

В понедельник, 15 июня, к моменту закрытия финансовых торгов в Нью-Йорке, 500 самых богатых людей мира увеличили свои активы на $336 млрд. Этот показатель стал наибольшим однодневным приростом капитала, зафиксированным за всю историю наблюдений. Их совокупный чистый капитал достиг отметки в $13,3 трлн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Илон Маск, являющийся первым в мире триллионером, увеличил финансовый отрыв от других участников рейтинга. Его активы выросли более чем на 10%.

Топ-5 лидеров мирового рейтинга достигли следующих финансовых результатов:

Илон Маск владеет $1 27 млрд. Его активы сосредоточены в компаниях Tesla, SpaceX, xAI, Neuralink, Boring Company и социальной сети X;

Ларри Пейдж (сооснователь Google, Alphabet) имеет состояние в $314 млрд;

Google, Alphabet) имеет состояние в $314 млрд; Сергей Брин (основатель Google, Alphabet) владеет капиталом в $292 млрд;

Джефф Безос (Amazon, Blue Origin, Washington Post) имеет $267 млрд;

Ларри Эллисон (Oracle) владеет состоянием в $247 млрд.

Текущее распределение активов показывает разрыв внутри группы ультрабогатых людей. Согласно финансовому индексу, 50 самых богатых лиц контролируют $6,5 трлн, тогда как остальные 450 участников списка совместно владеют $6,8 трлн.

Почему выросли капиталы?

Финансовые рынки продемонстрировали подъем после подписания временного соглашения между США и Ираном о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Дополнительным фактором выступил публичный дебют компании Space Exploration Technologies на состоявшемся за неделю до этого фондовом рынке. Данные события подняли промышленный индекс Доу-Джонса до рекордного значения, а индексы Nasdaq 100 и MSCI World зафиксировались у своих исторических максимумов.

Главным фактором роста капитала на рынке стали акции SpaceX, рыночная стоимость которых поднялась на 20% из-за массовых закупок со стороны розничных трейдеров. Это добавило $164 млрд к капиталу Маска, что практически равно общему приросту остальных 499 участников рейтинга вместе взятых.

Напомним, 12 июня после выхода компании SpaceX на биржу состояние бизнесмена Илона Маска превысило один триллион долларов, что сделало его первым человеком в истории, чей капитал достиг такой отметки.