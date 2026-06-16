Історичний рекорд: 500 найбагатших людей світу заробили $336 млрд за один день

У понеділок, 15 червня, на момент закриття фінансових торгів у Нью-Йорку, 500 найбагатших людей світу збільшили свої активи на $336 млрд. Цей показник став найбільшим одноденним приростом капіталу, зафіксованим за всю історію спостережень. Їх сукупний чистий капітал досяг позначки у $13,3 трлн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Ілон Маск, який є першим у світі трильйонером, збільшив фінансовий відрив від інших учасників рейтингу. Його активи зросли на понад 10%.

Топ-5 лідерів світового рейтингу досягли наступних фінансових результатів:

Ілон Маск володіє $1 27 млрд. Його активи зосереджені в компаніях Tesla, SpaceX, xAI, Neuralink, Boring Company та соціальній мережі X;

Ларрі Пейдж (співзасновник Google, Alphabet) має статки у $314 млрд;

Google, Alphabet) має статки у $314 млрд; Сергій Брін (засновник Google, Alphabet) володіє капіталом у $292 млрд;

Джефф Безос (Amazon, Blue Origin,The Washington Post) має $267 млрд;

Ларрі Еллісон (Oracle) володіє статками у $247 млрд.

Поточний розподіл активів демонструє розрив усередині групи ультрабагатих людей. Відповідно до фінансового індексу, 50 найбагатших осіб контролюють $6,5 трлн, тоді як решта 450 учасників списку спільно володіють $6,8 трлн.

Чому зросли капітали?

Фінансові ринки продемонстрували підйом після підписання тимчасової угоди між США та Іраном щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Додатковим фактором виступив публічний дебют компанії Space Exploration Technologies на фондовому ринку, що відбувся за тиждень до цього. Дані події підняли промисловий індекс Доу-Джонса до рекордного значення, а індекси Nasdaq 100 та MSCI World зафіксувалися біля своїх історичних максимумів.

Головним чинником зростання капіталу на ринку стали акції SpaceX, ринкова вартість яких піднялася на 20% через масові закупівлі з боку роздрібних трейдерів. Це додало $164 млрд до капіталу Маска, що практично дорівнює загальному приросту інших 499 учасників рейтингу разом узятих.

Нагадаємо, 12 червня після виходу компанії SpaceX на біржу статки бізнесмена Ілона Маска перевищили один трильйон доларів, що зробило його першою людиною в історії, чий капітал досягнув такої позначки.