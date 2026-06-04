Статки мільйонерів та мільярдерів світу наблизилися до рекордних 100 трлн доларів

У 2025 році світовий капітал заможних людей із інвестиційними активами від $1 мільйона зріс на 9% та досяг рекордної позначки у $98,3 трильйона. Стрімке зростання акцій у сфері штучного інтелекту збільшило кількість багатіїв на 2 мільйони людей.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

"Сто трильйонів доларів активів у світі – це просто величезна та приголомшлива сума грошей, і, чесно кажучи, величезна можливість", – зазначив керівник відділу стратегічних облікових записів американського консалтингового бізнесу BlackRock з питань багатства Джаред Мерфі.

Джерела та географія капіталу

Головним чинником збільшення статків став підйом ринку акцій, пов'язаний із розвитком індустрії штучного інтелекту. Це збільшило кількість мільйонерів на 2 мільйони осіб, піднявши загальну цифру до 25,3 мільйона. Найдинамічніше зростали статки осіб із капіталом від $30 мільйонів, чисельність яких досягла 250 000 людей.

Очікуване первинне публічне розміщення акцій (IPO) компанії SpaceX може збільшити кількість заможних осіб та зробити Ілона Маска першим у світі трильйонером. Також очікується вихід на Уолл-стріт компаній Anthropic та OpenAI.

Розподіл за регіонами продемонстрував такі показники:

Сполучені Штати Америки збільшили кількість мільйонерів на 736 000 осіб, досягнувши загальної кількості 8,7 мільйона, а статки заможних громадян зросли на 10%;

Азіатсько-Тихоокеанський регіон показав зростання на 10,5% через високий попит на напівпровідники, де Японія додала 436 000 мільйонерів, а Китай — 154 000 осіб;

у Європі кількість заможних людей збільшилася на 6,5% на тлі зниження інфляції, при цьому ринок Люксембургу зріс на 13,5%;

на Близькому Сході кількість мільйонерів зменшилася на 1.4% через падіння цін на нафту та локальні конфлікти.

Структура портфелів

Станом на січень 2026 року чверть усіх активів мільйонерів зберігалася у публічних акціях. Частка альтернативних інвестицій, таких як криптовалюта, сировина та хедж-фонди, зменшилася. Водночас дві третини інвесторів планують розширити участь у приватному акціонерному капіталі. У період з 2022 по 2025 роки щонайменше $1,5 трильйона нових активів перейшли від традиційних фірм до сімейних офісів та брокерських компаній.

Паралельно зі збільшенням капіталу поглибилася нерівність доходів. За даними Федеральної резервної системи, наприкінці 2025 року 1% найбагатших жителів США контролювали майже 32% усього багатства країни, що є найвищим показником з 1989 року.

Ситуація в Україні

Станом на квітень 2026 року в Україні було зафіксовано 74 тисячі бізнесменів, які мають дохід від 10 млн грн на рік. Це п’ята частина від усіх власників компаній, які подали річну звітність — 360 тисяч бізнесменів. Лише 28% бізнесменів з переліку — жінки.

За рік рейтинг виріс: 9 122 учасників вибули, водночас 15 450 додались. Чистий приріст рейтингу склав 6 328 бізнесменів.

До трійки найбагатших бізнесменів України потрапили Рінат Ахметов, Віталій Антонов та Андрій Веревський. Майже чверть бізнесменів зареєстровані у Києві.

Нагадаємо, у 2024 році статки мільярдерів зросли на 2 трлн доларів, що еквівалентно $5,7 мільярдів на день — це в три рази більше, ніж торік.