Ахметов, Антонов і Веревський: названо найбагатших бізнесменів України

бізнесмен
Кожен п'ятий бізнесмен в Україні отримує дохід від 10 млн грн

74 тисячі бізнесменів, які мають дохід від 10 млн грн на рік та вчасно подають фінансову звітність, нараховується наразі в Україні. 72% з них — чоловіки. До трійки найбагатших бізнесменів України потрапили Рінат Ахметов, Віталій Антонов та Андрій Веревський. Майже чверть бізнесменів зареєстровані у Києві.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Кожен п'ятий бізнесмен в Україні отримує дохід від 10 млн грн

Зазначається, шо 74 тисячі бізнесменів, чиї компанії генерують від 10 млн грн доходу, нараховується наразі в Україні. Це п’ята частина від усіх власників компаній, які подали річну звітність — 360 тисяч бізнесменів. Лише 28% бізнесменів з переліку — жінки.

За рік рейтинг виріс: 9 122 учасників вибули, водночас 15 450 додались. Чистий приріст рейтингу склав 6 328 бізнесменів. 

Географія та дохід бізнесменів

За даними аналітиків, майже чверть усіх бізнесменів зареєстровані у Києві — 16 230. Наслідує Дніпропетровщина (7 204 бізнесмени) та Львівщина (5 878). Разом на ці 3 регіони припадає близько 40% усього великого бізнесу країни.

Фото 2 — Ахметов, Антонов і Веревський: названо найбагатших бізнесменів України

Більшість працює у "середньому" сегменті великого бізнесу: 79% мають дохід від 10 до 100 млн грн. Ще 19% генерують від 100 млн до 1 млрд грн, і лише 2% — це справжні гіганти з обігом понад 1 млрд грн.

Фото 3 — Ахметов, Антонов і Веревський: названо найбагатших бізнесменів України

Топ-10 найбагатших

В "Опендатабот" зауважують, що "вхідний квиток" до сотні найбагатших бізнесменів країни зріс до 9,96 млрд грн у 2025 році. Це на 11% більше, ніж у 2024 році. Аби потрапити до топ-1000, потрібно щонайменше 1,5 млрд грн доходу компаній..

Станом на зараз, з урахуванням уточненої фінансової звітності, топ-10 бізнесменів 2026 виглядає так:

  1. Рінат Ахметов — 843 млрд грн.
  2. Віталій Антонов — 164 млрд грн.
  3. Андрій Веревський — 149 млрд грн.
  4. Юрій Косюк  — 131 млрд грн.
  5. Арі Вебер — 114 млрд грн.
  6. Володимир Костельман — 94 млрд грн.
  7. Олексій Порошенко — 75 млрд грн.
  8. Андрій Губський — 71 млрд грн.
  9. Дмитро Фірташ — 58 млрд грн.
  10. Світлана Івахів — 46 млрд грн

69 власників бізнесу із сотні кращих прописані в Україні. Також у переліку є представники Кіпру (7%), США та Великої Британії (по 5%), Швейцарії (4%) та інших країн, включаючи ОАЕ, Німеччину і Монако.

Фото 4 — Ахметов, Антонов і Веревський: названо найбагатших бізнесменів України

Рінат Ахметов – найбагатший українець 2026 року

До цьогорічного списку мільярдерів від Forbes потрапили 3428 осіб — на 400 більше, ніж у 2025 році. Загальний статок класу мільярдерів зріс на 4 трильйони доларів і тепер становить 20,1 трильйона доларів, а середній статок одного мільярдера досяг 5,8 мільярда доларів.

Найбагатшим українцем у цьогорічному рейтингу Forbes залишається Рінат Ахметов — 77-ме місце у світі зі статком $7,8 млрд. Попри значні збитки, яких зазнали його компанії "Метінвест" і ДТЕК через російську агресію, Ахметов публічно заявив про намір залишатися в Україні.

Друге місце серед українців посів Віктор Пінчук (1504-те місце у світі, $2,8 млрд) — засновник "Інтерпайпу" та власник медіагрупи Starlight Media.

Третім став Влад Яценко (1913-те місце, $2,2 млрд), співзасновник і технічний директор британського необанку Revolut.

Крім того, серед українських компаній найбільший прибуток продемонструвала компанія "Д.Трейдінг" з річним доходом понад 292 млрд грн. Вона входить в енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова і займається продажем вугілля, газу та електроенергії.

Автор:
Світлана Манько