Ахметов, Антонов и Веревский: названы богатейшие бизнесмены Украины

74 тысячи бизнесменов, которые имеют доход от 10 млн грн в год и своевременно представляют финансовую отчетность, насчитывается в Украине. 72% из них – мужчины. В тройку самых богатых бизнесменов Украины попали Ринат Ахметов, Виталий Антонов и Андрей Веревский. Почти четверть бизнесменов зарегистрировано в Киеве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Каждый пятый бизнесмен в Украине получает доход от 10 млн. грн.

Отмечается, что 74 тысячи бизнесменов, чьи компании генерируют от 10 млн грн дохода, сейчас насчитывается в Украине. Это пятая часть всех владельцев компаний, подавших годовую отчетность — 360 тысяч бизнесменов. Только 28% бизнесменов из перечня – женщины.

За год рейтинг вырос: 9122 участников выбыли, в то же время 15450 добавились. Чистый прирост рейтинга составил 6328 бизнесменов.

География и доход бизнесменов

По данным аналитиков, почти четверть всех бизнесменов зарегистрированы в Киеве - 16 230. Следует Днепропетровщина (7 204 бизнесмена) и Львовщина (5 878). Итого на эти 3 региона приходится около 40% всего крупного бизнеса страны.

Большинство работают в "среднем" сегменте крупного бизнеса: 79% имеют доход от 10 до 100 млн грн. Еще 19% генерируют от 100 млн до 1 млрд грн, и только 2% - это настоящие гиганты с оборотом более 1 млрд грн.

Топ-10 самых богатых

В "Опендатаботе" отмечают, что "входной билет" до сотни самых богатых бизнесменов страны вырос до 9,96 млрд грн в 2025 году. Это на 11% больше, чем в 2024 году. Чтобы попасть в топ-1000, нужно не менее 1,5 млрд грн дохода компаний.

По состоянию на данный момент, с учетом уточненной финансовой отчетности, топ-10 бизнесменов 2026 года выглядит так:

Ринат Ахметов - 843 млрд грн. Виталий Антонов - 164 млрд грн. Андрей Веревский - 149 млрд грн. Юрий Косюк - 131 млрд грн. Ари Вебер – 114 млрд грн. Владимир Костельман – 94 млрд грн. Алексей Порошенко – 75 млрд грн. Андрей Губский - 71 млрд грн. Дмитрий Фирташ – 58 млрд грн. Светлана Ивахов - 46 млрд грн

69 владельцев бизнеса из сотни лучших прописаны в Украине. Также в перечне есть представители Кипра (7%), США и Великобритании (по 5%), Швейцарии (4%) и других стран, включая ОАЭ, Германию и Монако.

Ринат Ахметов – самый богатый украинец 2026 года

К этому списка миллиардеров от Forbes попали 3428 человек - на 400 больше, чем в 2025 году. Общее состояние класса миллиардеров выросло на 4 триллиона долларов и теперь составляет 20,1 триллиона долларов, а среднее состояние одного миллиардера достигло 5,8 миллиарда долларов.

Самым богатым украинцем в нынешнем рейтинге Forbes остается Ринат Ахметов — 77-е место в мире с состоянием $7,8 млрд. Несмотря на значительные убытки, которые понесли его компании "Метинвест" и ДТЭК из-за российской агрессии, Ахметов публично заявил о намерении оставаться в Украине.

Второе место среди украинцев занял Виктор Пинчук (1504 место в мире, $2,8 млрд) — основатель "Интерпайпа" и владелец медиагруппы Starlight Media.

Третьим стал Влад Яценко (1913 место, $2,2 млрд), соучредитель и технический директор британского необанка Revolut.

Кроме того, среди украинских компаний наибольшую прибыль продемонстрировала компания "Д.Трейдинг " с годовым доходом более 292 млрд грн. Она входит в энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова и занимается продажей угля, газа и электроэнергии.