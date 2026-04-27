Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Наличный курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ахметов, Антонов и Веревский: названы богатейшие бизнесмены Украины

бизнесмен
Каждый пятый бизнесмен в Украине получает доход от 10 млн. грн. / Depositphotos

74 тысячи бизнесменов, которые имеют доход от 10 млн грн в год и своевременно представляют финансовую отчетность, насчитывается в Украине. 72% из них – мужчины. В тройку самых богатых бизнесменов Украины попали Ринат Ахметов, Виталий Антонов и Андрей Веревский. Почти четверть бизнесменов зарегистрировано в Киеве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что 74 тысячи бизнесменов, чьи компании генерируют от 10 млн грн дохода, сейчас насчитывается в Украине. Это пятая часть всех владельцев компаний, подавших годовую отчетность — 360 тысяч бизнесменов. Только 28% бизнесменов из перечня – женщины.

За год рейтинг вырос: 9122 участников выбыли, в то же время 15450 добавились. Чистый прирост рейтинга составил 6328 бизнесменов.

География и доход бизнесменов

По данным аналитиков, почти четверть всех бизнесменов зарегистрированы в Киеве - 16 230. Следует Днепропетровщина (7 204 бизнесмена) и Львовщина (5 878). Итого на эти 3 региона приходится около 40% всего крупного бизнеса страны.

Большинство работают в "среднем" сегменте крупного бизнеса: 79% имеют доход от 10 до 100 млн грн. Еще 19% генерируют от 100 млн до 1 млрд грн, и только 2% - это настоящие гиганты с оборотом более 1 млрд грн.

Топ-10 самых богатых

В "Опендатаботе" отмечают, что "входной билет" до сотни самых богатых бизнесменов страны вырос до 9,96 млрд грн в 2025 году. Это на 11% больше, чем в 2024 году. Чтобы попасть в топ-1000, нужно не менее 1,5 млрд грн дохода компаний.

По состоянию на данный момент, с учетом уточненной финансовой отчетности, топ-10 бизнесменов 2026 года выглядит так:

  1. Ринат Ахметов - 843 млрд грн.
  2. Виталий Антонов - 164 млрд грн.
  3. Андрей Веревский - 149 млрд грн.
  4. Юрий Косюк - 131 млрд грн.
  5. Ари Вебер – 114 млрд грн.
  6. Владимир Костельман – 94 млрд грн.
  7. Алексей Порошенко – 75 млрд грн.
  8. Андрей Губский - 71 млрд грн.
  9. Дмитрий Фирташ – 58 млрд грн.
  10. Светлана Ивахов - 46 млрд грн

69 владельцев бизнеса из сотни лучших прописаны в Украине. Также в перечне есть представители Кипра (7%), США и Великобритании (по 5%), Швейцарии (4%) и других стран, включая ОАЭ, Германию и Монако.

Ринат Ахметов – самый богатый украинец 2026 года

К этому   списка миллиардеров от Forbes   попали 3428 человек - на 400 больше, чем в 2025 году. Общее состояние класса миллиардеров выросло на 4 триллиона долларов и теперь составляет 20,1 триллиона долларов, а среднее состояние одного миллиардера достигло 5,8 миллиарда долларов.

Самым богатым украинцем в нынешнем рейтинге Forbes остается Ринат Ахметов — 77-е место в мире с состоянием $7,8 млрд. Несмотря на значительные убытки, которые понесли его компании "Метинвест" и ДТЭК из-за российской агрессии, Ахметов публично заявил о намерении оставаться в Украине.

Второе место среди украинцев занял Виктор Пинчук (1504 место в мире, $2,8 млрд) — основатель "Интерпайпа" и владелец медиагруппы Starlight Media.

Третьим стал Влад Яценко (1913 место, $2,2 млрд), соучредитель и технический директор британского необанка Revolut.

Кроме того, среди украинских компаний   наибольшую прибыль   продемонстрировала компания "Д.Трейдинг " с годовым доходом более 292 млрд грн. Она входит в энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова и занимается продажей угля, газа и электроэнергии.

Автор:
Светлана Манько