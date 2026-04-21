Крупнейшая сделка в истории: Ринат Ахметов купил квартиру в Монако за рекордные 550 миллионов долларов

Миллиардер Ринат Ахметов, самый богатый человек Украины, приобрел огромную пятиэтажную роскошную квартиру в самом престижном новом жилом комплексе Монако за 554 миллиона долларов. Это одна из самых больших сделок в истории продажи жилой недвижимости, о которой было договорено еще в 2021 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Что известно о недвижимости

За такие деньги украинский предприниматель купил 21-комнатную роскошную пятиэтажную квартиру в престижном новом жилом комплексе Монако на первой береговой линии в районе Маретерра.

Район Маретерра в 2024 году. Фотограф: Xavier Duvot/Hans Lucas/Reuters

Квартира находится во флагманском здании "Le Renzo". Ее площадь составляет около 2500 квадратных метров, кроме балконов и террас с видом на Средиземное море. В ней есть бассейн, джакузи и как минимум восемь парковочных мест.

Жилой комплекс Mareterra строился более десяти лет и включает в себя 114 роскошных вилл, таунхаусов и апартаментов, расположенных вокруг садов, гавани и общественной набережной.

Соглашение состоялось еще до полномасштабного вторжения России, а окончательно его закрыли в 2024 году, но прессе стало известно о нем из документов только сейчас.

Холдинговая компания Ахметова SCM подтвердила факт приобретения недвижимости в этом комплексе, хотя и отказалась предоставить подробности.

"Международный инвестиционный портфель SCM уже более десяти лет включает отдельный портфель премиальной недвижимости, о чем неоднократно публично заявлялось", – говорится в заявлении компании.

Недвижимость Ахметова

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Ахметова составляет более 7 миллиардов долларов.

Ахметов также был связан с рядом других приобретений очень элитной недвижимости в прошлом, включая покупку в 2019 году исторической виллы Les Cèdres на Французской Ривьере за 200 миллионов евро.

В 2011 году Ахметов также приобрел пентхаус в престижном лондонском комплексе One Hyde Park напротив универмага Harrods в Найтсбридже.

Ринат Ахметов – самый богатый украинец 2026 года

В список этого года миллиардеров от Forbes попали 3428 человек — на 400 больше, чем в 2025 году. Общее состояние класса миллиардеров выросло на 4 триллиона долларов и теперь составляет 20,1 триллиона долларов, а среднее состояние одного миллиардера достигло 5,8 миллиарда долларов.

Самым богатым украинцем в нынешнем рейтинге Forbes остается Ринат Ахметов — 77-е место в мире с состоянием $7,8 млрд. Несмотря на значительные убытки, которые понесли его компании "Метинвест" и ДТЭК из-за российской агрессии, Ахметов публично заявил о намерении оставаться в Украине.

Forbes отмечает, что его предприятия передали украинской армии помощи на $150 млн и произвели около 200 000 бронежилетов.

Кроме того, среди украинских компаний наибольшую прибыль продемонстрировала компания "Д.Трейдинг " с годовым доходом более 292 млрд грн. Она входит в энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова и занимается продажей угля, газа и электроэнергии.