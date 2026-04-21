Цены на кукурузу в Украине растут из-за квот Турции

кукуруза
Что происходит на рынке кукурузы в Украине / Pixabay

Экспортные цены на украинскую кукурузу выросли на фоне введения Турцией импортной квоты и активизации спроса на мировых рынках. Дополнительное влияние на динамику цен оказывают колебания на биржах в США и сезонные факторы.

Украинская кукуруза дорожает

Экспортные цены на украинскую кукурузу выросли на фоне введения Турцией импортной квоты в объеме 3 млн тонн с пониженной пошлиной 5%. Это решение поддержало рынок и повлекло удорожание на 2–3 доллара за тонну в течение недели. Квота будет действовать с 20 апреля по 31 июля 2026 года, создавая дополнительные возможности для экспорта украинского зерна.

В Украине экспортные цены на кукурузу за неделю поднялись на 150–200 грн/т – до 10 800–10 900 грн/т или 217–219 $/т с доставкой в порты Черного моря. Дополнительным фактором роста стало укрепление курса доллара по отношению к гривне.

По данным рынка, экспорт кукурузы из Украины за 1–17 апреля составил 1,36 млн. тонн, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время общий объем экспорта в сезоне достиг 15,65 млн тонн, что на 15% меньше, чем в прошлом.

На мировых рынках также фиксируется рост цен. Котировки кукурузы в Чикаго за неделю поднялись на 2,3%, частично компенсировав предыдущее понижение. Поддержку ценам оказывают задержки сева в США и высокий спрос на американскую кукурузу, которая остается самой доступной по цене.

Майские фьючерсы на кукурузу в Чикаго выросли на 2,7% - до 178$/т, тогда как декабрьские контракты торгуются на уровне 188,6$/т, что на 10,6$/т выше.

По данным NASS Crop Progress, в США засеяно 11% запланированных площадей кукурузы, что несколько превышает средний пятилетний показатель. Ожидаемые осадки и повышение температуры могут ускорить посевную кампанию в ближайшие недели.

Экспорт кукурузы из США также остается высоким: за неделю он вырос на 2,9% и достиг 1,67 млн. тонн. В целом с начала сезона экспорт составляет 51,71 млн. тонн, что на 31,8% больше, чем в прошлом.

Дополнительное давление на рынок оказывает рост цен на азотные удобрения из-за геополитического напряжения, что повышает себестоимость производства кукурузы в новом сезоне.

В то же время Зерновое агентство Туниса отменило тендер на закупку 25 тыс. тонн фуражной кукурузы из-за высоких цен на предложения. Самую низкую цену – 266,65 $/т C&F – предложила компания Ameropa.

Отметим, что в Украине началась активная фаза заключения форвардных соглашений по кукурузе будущего урожая. По состоянию на конец марта экспорт кукурузы в марте превысил 1,8 млн. тонн.

Автор:
Ольга Опенько