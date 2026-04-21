Ціни на кукурудзу в Україні зростають через квоти Туреччини
Експортні ціни на українську кукурудзу зросли на тлі запровадження Туреччиною імпортної квоти та активізації попиту на світових ринках. Додатковий вплив на динаміку цін мають коливання на біржах у США та сезонні фактори.
Як пише Delo.ua, про це повідомила Зернова біржа.
Українська кукурудза дорожчає
Експортні ціни на українську кукурудзу зросли на тлі запровадження Туреччиною імпортної квоти обсягом 3 млн тонн зі зниженим митом 5%. Це рішення підтримало ринок і спричинило подорожчання на 2–3 долари за тонну протягом тижня. Квота діятиме з 20 квітня до 31 липня 2026 року, створюючи додаткові можливості для експорту українського зерна.
В Україні експортні ціни на кукурудзу за тиждень піднялися на 150–200 грн/т — до 10 800–10 900 грн/т або 217–219 $/т з доставкою до портів Чорного моря. Додатковим фактором зростання стало зміцнення курсу долара до гривні.
За даними ринку, експорт кукурудзи з України за 1–17 квітня становив 1,36 млн тонн, що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас загальний обсяг експорту в сезоні досяг 15,65 млн тонн, що на 15% менше, ніж торік.
На світових ринках також фіксується зростання цін. Котирування кукурудзи в Чикаго за тиждень піднялися на 2,3%, частково компенсувавши попереднє зниження. Підтримку цінам надають затримки сівби в США та високий попит на американську кукурудзу, яка залишається найдоступнішою за ціною.
Травневі ф’ючерси на кукурудзу в Чикаго зросли на 2,7% - до 178 $/т, тоді як грудневі контракти торгуються на рівні 188,6 $/т, що на 10,6 $/т вище.
За даними NASS Crop Progress, у США засіяно 11% запланованих площ кукурудзи, що трохи перевищує середній п’ятирічний показник. Очікувані опади та підвищення температур можуть прискорити посівну кампанію найближчими тижнями.
Експорт кукурудзи зі США також залишається високим: за тиждень він зріс на 2,9% і досяг 1,67 млн тонн. Загалом із початку сезону експорт становить 51,71 млн тонн, що на 31,8% більше, ніж торік.
Додатковий тиск на ринок чинить зростання цін на азотні добрива через геополітичну напругу, що підвищує собівартість виробництва кукурудзи у новому сезоні.
Водночас Зернова агенція Тунісу скасувала тендер на закупівлю 25 тис. тонн фуражної кукурудзи через високі ціни пропозицій. Найнижчу ціну - 266,65 $/т C&F - запропонувала компанія Ameropa.
Зазначимо, що в Україні розпочалася активна фаза укладання форвардних угод на кукурудзу майбутнього врожаю. Станом на кінець березня експорт кукурудзи у березні перевищив 1,8 млн тонн.