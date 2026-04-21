Ціни на кукурудзу в Україні зростають через квоти Туреччини

Що відбувається на ринку кукурудзи в Україні / Pixabay

Експортні ціни на українську кукурудзу зросли на тлі запровадження Туреччиною імпортної квоти та активізації попиту на світових ринках. Додатковий вплив на динаміку цін мають коливання на біржах у США та сезонні фактори.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Зернова біржа.

Українська кукурудза дорожчає

Експортні ціни на українську кукурудзу зросли на тлі запровадження Туреччиною імпортної квоти обсягом 3 млн тонн зі зниженим митом 5%. Це рішення підтримало ринок і спричинило подорожчання на 2–3 долари за тонну протягом тижня. Квота діятиме з 20 квітня до 31 липня 2026 року, створюючи додаткові можливості для експорту українського зерна.

В Україні експортні ціни на кукурудзу за тиждень піднялися на 150–200 грн/т — до 10 800–10 900 грн/т або 217–219 $/т з доставкою до портів Чорного моря. Додатковим фактором зростання стало зміцнення курсу долара до гривні.

За даними ринку, експорт кукурудзи з України за 1–17 квітня становив 1,36 млн тонн, що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас загальний обсяг експорту в сезоні досяг 15,65 млн тонн, що на 15% менше, ніж торік.

На світових ринках також фіксується зростання цін. Котирування кукурудзи в Чикаго за тиждень піднялися на 2,3%, частково компенсувавши попереднє зниження. Підтримку цінам надають затримки сівби в США та високий попит на американську кукурудзу, яка залишається найдоступнішою за ціною.

Травневі ф’ючерси на кукурудзу в Чикаго зросли на 2,7% - до 178 $/т, тоді як грудневі контракти торгуються на рівні 188,6 $/т, що на 10,6 $/т вище.

За даними NASS Crop Progress, у США засіяно 11% запланованих площ кукурудзи, що трохи перевищує середній п’ятирічний показник. Очікувані опади та підвищення температур можуть прискорити посівну кампанію найближчими тижнями.

Експорт кукурудзи зі США також залишається високим: за тиждень він зріс на 2,9% і досяг 1,67 млн тонн. Загалом із початку сезону експорт становить 51,71 млн тонн, що на 31,8% більше, ніж торік.

Додатковий тиск на ринок чинить зростання цін на азотні добрива через геополітичну напругу, що підвищує собівартість виробництва кукурудзи у новому сезоні.

Водночас Зернова агенція Тунісу скасувала тендер на закупівлю 25 тис. тонн фуражної кукурудзи через високі ціни пропозицій. Найнижчу ціну - 266,65 $/т C&F - запропонувала компанія Ameropa.

Зазначимо, що в Україні розпочалася активна фаза укладання форвардних угод на кукурудзу майбутнього врожаю. Станом на кінець березня експорт кукурудзи у березні перевищив 1,8 млн тонн.

Автор:
Ольга Опенько