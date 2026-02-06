Ячмінь і кукурудза дорожчають: трейдери пропонують преміальні ціни

У портах України ціни на ячмінь зросли до 10 800–11 000 грн/т (220–222 $/т), а деякі трейдери пропонували понад 11 000 грн/т через високий курс долара. Одночасно стрімке подорожчання фуражної кукурудзи на 5–6 $/т до 210–212 $/т додатково підтримує зростання цін на ячмінь.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Зерновий ринок

Морози та несприятливі погодні умови продовжують обмежувати постачання зернових від фермерів, через що трейдерам доводиться пропонувати преміальні ціни за швидкі поставки ячменю та кукурудзи. Останні міжнародні тендери свідчать, що попит на фуражний ячмінь залишається стабільно високим.

В українських портах ціни на ячмінь зросли до 10 800–11 000 грн/т (220–222 $/т), а деякі трейдери пропонують понад 11 000 грн/т, враховуючи зміцнення курсу долара. Одночасно ціни на фуражну кукурудзу піднялися на 5–6 $/т до 210–212 $/т, що також підтримує ринок ячменю.

За даними на 1 лютого 2026 року, у 2025/26 маркетинговому році Україна експортувала лише 1,34 млн т ячменю порівняно з 2,08 млн т за аналогічний період минулого року, тому потенціал експорту наразі оцінюють у 1–1,2 млн т.

Ціни на пивоварний ячмінь залишаються стабільними на рівні 10 600–11 000 грн/т із доставкою на завод. Причиною є дефіцит електроенергії, через який переробники простоюють, а також слабкий експортний попит на солод, обумовлений високою конкуренцією з європейським виробництвом.

