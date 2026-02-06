Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,10

42,97

EUR

51,15

50,95

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ячмінь і кукурудза дорожчають: трейдери пропонують преміальні ціни

ячмінь
Ячмінь і кукурудза продовжують дорожчати / Freepik

У портах України ціни на ячмінь зросли до 10 800–11 000 грн/т (220–222 $/т), а деякі трейдери пропонували понад 11 000 грн/т через високий курс долара. Одночасно стрімке подорожчання фуражної кукурудзи на 5–6 $/т до 210–212 $/т додатково підтримує зростання цін на ячмінь.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Зерновий ринок 

Морози та несприятливі погодні умови продовжують обмежувати постачання зернових від фермерів, через що трейдерам доводиться пропонувати преміальні ціни за швидкі поставки ячменю та кукурудзи. Останні міжнародні тендери свідчать, що попит на фуражний ячмінь залишається стабільно високим.

В українських портах ціни на ячмінь зросли до 10 800–11 000 грн/т (220–222 $/т), а деякі трейдери пропонують понад 11 000 грн/т, враховуючи зміцнення курсу долара. Одночасно ціни на фуражну кукурудзу піднялися на 5–6 $/т до 210–212 $/т, що також підтримує ринок ячменю.

За даними на 1 лютого 2026 року, у 2025/26 маркетинговому році Україна експортувала лише 1,34 млн т ячменю порівняно з 2,08 млн т за аналогічний період минулого року, тому потенціал експорту наразі оцінюють у 1–1,2 млн т.

Ціни на пивоварний ячмінь залишаються стабільними на рівні 10 600–11 000 грн/т із доставкою на завод. Причиною є дефіцит електроенергії, через який переробники простоюють, а також слабкий експортний попит на солод, обумовлений високою конкуренцією з європейським виробництвом.

Раніше повідомлялося, що виробництво соняшникової олії в Україні у 2026 році може сягнути близько 4 млн тонн, що менше від довоєнних показників у 5–6 млн тонн, проте вистачить для покриття внутрішніх потреб країни.

Автор:
Ольга Опенько