Виробництво соняшникової олії в Україні у 2026 році може скласти 4 млн тонн

Виробництво соняшникової олії в Україні у 2026 році може сягнути близько 4 млн тонн, що менше від довоєнних показників у 5–6 млн тонн, проте вистачить для покриття внутрішніх потреб країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення керівниці аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлани Литвин.

За її словами, внутрішня потреба України становить 400–500 тис. тонн, тому внутрішнє забезпечення буде достатнім, проте скорочення виробництва зменшує експортний потенціал та можливість залучити додаткові кошти в країну.

Зменшення врожайності соняшника пов’язане з окупацією частини південних територій, де традиційно вирощували цю культуру. У 2024–2025 роках обсяги збирання насіння соняшника становили 11 та 10 млн тонн відповідно, тоді як до війни вони сягали 16 млн тонн.

Литвин зазначила, що зростання цін на соняшникову олію пов’язане зі скороченням врожаю, російськими обстрілами інфраструктури та обмеженням експорту. При цьому ціни тісно корелюють із світовими цінами на соєву, ріпакову та пальмову олії.

Україна також намагається збільшувати переробку інших олійних культур: за оптимістичним прогнозом, у 2026 році виробництво соєвої та ріпакової олії може досягти по 500 тис. тонн, проте ці обсяги поки що не компенсують втрати виробництва соняшникової олії.

Зауважимо, станом на кінець січня в Україні поступово почав дешевшати соняшник, який ще нещодавно тримав високі цінові позиції. Значна пропозиція сировини дозволила переробникам закрити близько 60–70% своїх потреб на лютий. Через це закупівельна активність падає, а готовність платити премії фактично зникла.