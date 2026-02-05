Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,02

EUR

51,04

+0,08

Готівковий курс:

USD

43,16

43,07

EUR

51,20

51,05

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Експортні ціни на кукурудзу зростають через мороз і низьку пропозицію

кукурудза
Фермери відкладають продаж кукурудзи / Pixabay

Тривалі морози уповільнюють продажі кукурудзи в Україні, оскільки фермери відкладають відвантаження у надії на сприятливіші умови. Через це експортні ціни на зерно зросли на 2–3 $/т і досягли 207–211 $/т, а на чорноморських портах ціни продовжують підвищуватися.

Як пише Delo.ua, по це інформує Зернова біржа.

Продаж кукурудзи в Україні

Тривалі морози ускладнюють автологістику та стримують продажі з боку фермерів, які чекають сприятливіших умов для продажів та відвантажень зерна, що призводить до подальшого зростання цін попиту в портах.

Експортні ціни попиту на кукурудзу в Україні за тиждень виросли на 2-3 $/т до 207-211 $/т або 10200-10250 грн/т з доставкою до чорноморських портів через досить низьку пропозицію від фермерів.

В Україні залишаються не зібраними близько 8% посівів кукурудзи, тому фермери очікують підвищення цін внаслідок недобору врожаю. Проте вже намолочено 29 млн т зернової, що перевищує минулорічний врожай 26,8 млн т.

У січні Україна експортувала 2,9 млн т кукурудзи, з них в Туреччину - 625 тис. т, Італію - 606 тис. т, Іспанію – 280 тис. т, Єгипет - 239 тис. т, Туніс - 229 тис. т, але загалом у сезоні експортовано лише 8,8 млн т (порівняно з 12,86 млн т торік) із прогнозованих на 2025/26 МР 23 млн т (20 млн т у 2024/25 МР).

Березневі ф'ючерси на кукурудзу в Чикаго вже два тижні торгуються на рівні 168 $/т (-3,5% за місяць) і поки не реагують на високі темпи експорту та заяви про можливе збільшення поставок до Китаю та Індії.

У 2025/26 МР (станом на 30 січня) США експортували 32,6 млн т, що 50% перевищує минулорічні темпи, хоча й прогноз експорту на цей сезон збільшено порівняно з попереднім з 72,6 до 81 млн т.

Нагадаємо, за підсумками січня 2026 року обсяги поставок продукції АПК на зовнішні ринки склали 5,0 млн тонн. Порівняно з груднем спостерігається мінімальне зниження експорту - на 0,8%.

Автор:
Ольга Опенько