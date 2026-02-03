Агроекспорт у січні: продаж якої продукції Україна скоротила найбільше

За підсумками січня 2026 року обсяги поставок продукції АПК на зовнішні ринки склали 5,0 млн тонн. Порівняно з груднем спостерігається мінімальне зниження експорту — на 0,8%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

Зазначається, що на тлі загального скорочення поставок агропродукції, позитивну динаміку демонструють лише зернові. Наразі ключовим експортним товаром України залишається кукурудза, обсяги якої продовжують зростати

Структура експорту продукції АПК в січні 2026 року виглядала наступним чином:

зернові культури: 3,4 млн т (кукурудза – 83% та пшениця – 16%). Зростання до показника попереднього місяця: +13%;

олійні культури: 351,7 тис. т (соя – 63%, ріпак – 35% та соняшник – 1%). Падіння: -32%;

рослинні олії: 479,7 тис. т (соняшникова олія – 82%, ріпакова – 10% та соєва – 7%). Падіння: -6%;

макухи після вилучення рослинних олій: 411,0 тис. т (соняшникова – 73%, соєва – 27%). Падіння: -32%;

інші види агропромислової продукції: 349,9 тис т. Падіння: -15%.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року в Україні зафіксовано значне зростання експорту агропродукції залізницею. Обсяг середньодобової передачі зернових вантажів та шротів через західні прикордонні переходи зріс на 25% відносно жовтня, що еквівалентно додатковим 34 вагонам на добу.