Агроэкспорт в январе: продажу какой продукции Украина сократила больше всего

зерно
Какие категории агропродукции Украина стала продавать меньше / Depositphotos

По итогам января 2026 г. объемы поставок продукции АПК на внешние рынки составили 5,0 млн тонн. По сравнению с декабрем наблюдается минимальное снижение экспорта – на 0,8%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Отмечается, что на фоне общего сокращения поставок агропродукции положительную динамику демонстрируют только зерновые. Пока ключевым экспортным товаром Украины остается кукуруза, объемы которой продолжают расти

Структура экспорта продукции АПК в январе 2026 г. выглядела следующим образом:

  • зерновые культуры: 3,4 млн т (кукуруза – 83% и пшеница – 16%). Рост к показателю предыдущего месяца: +13%;
  • масличные культуры: 351,7 тыс. т (соя – 63%, рапс – 35% и подсолнечник – 1%). Падения: –32%;
  • растительные масла: 479,7 тыс. т (подсолнечное масло – 82%, рапсовое – 10% и соевое – 7%). Падения: –6%;
  • жмыхи после извлечения растительных масел: 411,0 тыс. т (подсолнечное – 73%, соевое – 27%). Падения: –32%;
  • другие виды агропромышленной продукции: 349,9 тыс. т. Падение: -15%.
Фото 2 — Агроэкспорт в январе: продажу какой продукции Украина сократила больше всего

Напомним, в ноябре 2025 года в Украине зафиксирован значительный рост экспорта агропродукции по железной дороге. Объем среднесуточной передачи зерновых грузов и дробей через западные пограничные переходы вырос на 25% по отношению к октябрю, что эквивалентно дополнительным 34 вагонам в сутки.

